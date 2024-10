El rapero Eminem anuncia que va a ser abuelo

Nueva York, 3 oct (EFE).- El rapero estadounidense Eminem anunció este jueves en el videoclip de su nueva canción 'Temporary' que va a ser abuelo: su hija Hailie Jade Scott, de 28 años, está embarazada.

El videoclip de 'Temporary', una colaboración con la cantante Skylar Grey, intercala videos de la infancia de Scott con fotogramas de la graduación de la también 'influencer' y de su reciente boda, donde Eminem, vestido de traje y con unas gafas de sol, la acompañó al altar.

Hacia el final del videoclip, se muestra un vídeo en el que Scott anuncia a su padre que está embarazada dándole una sudadera azul estilo fútbol americano en la que puede leerse 'Abuelo', mientras Eminem enseña sorprendido a cámara la ecografía de su futuro nieto.

La joven 'influencer' y 'podcaster' se comprometió en febrero de 2023 con su novio Evan McClintock, con el que salía desde 2016.

En diciembre de 2022, durante su fiesta de cumpleaños, McClintok le pidió al famoso rapero su bendición para casarse con su hija, según contó él mismo en el podcast de Scott, 'Just a little shady'.

El intérprete de 'Without me' ya dio "el visto bueno" a la relación de su hija en una entrevista con el boxeador estadounidense Mike Tyson, en la que dijo que esta le hacía sentir "muy orgulloso".

En su nueva canción, Eminem deja un mensaje a Scott para cuando él ya no esté: "Mucha gente me pregunta si le tengo miedo a la muerte. Lo que más me da miedo es no poder decirte todas las cosas que te quiero decir cuando no esté aquí. Así que esta canción es para Jade, para cuando ese día llegue", dice el artista al principio del tema.

Tras la publicación del video, Scott publicó unas fotografías en Instagram en las que aparece abrazando a su marido mientras sujeta la ecografía de su futuro hijo.