El Ejército de Israel detecta dos drones frente a la costa de Tel Aviv

El Ejército de Israel ha informado este jueves de madrugada sobre la detección de dos drones en el mar Mediterráneo y frente a la costa de Tel Aviv, logrando interceptar uno de ellos, mientras que el otro ha caído en una "zona abierta" y sin que ningún grupo con los que están enfrentados los israelíes haya reclamado por el momento el ataque. "Tras la alerta que se ha activado en Bat Yam (ciudad al sur de Tel Aviv), se han detectado dos aviones no tripulados. La Fuerza Aérea ha interceptado un avión no tripulado en el espacio marítimo frente a la costa de Gush Dan y se ha detectado una caída en un área abierta. No hay víctimas", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicado en su cuenta de la red social X. El repunte de las tensiones en la región se ha visto materializado por el inicio de una nueva invasión de Líbano por parte de Israel contra el partido-milicia chií Hezbolá durante la madrugada del martes y que fue seguido por un masivo ataque con misiles por parte de Irán contra territorio israelí, una espiral de hostilidades iniciada tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y más de 240 rehenes, y la posterior ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, que se ha saldado ya con casi 41.700 palestinos muertos.

