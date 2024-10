Borrell deplora los "ataques injustificados" contra Guterres tras la decisión de Israel

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha deplorado los "ataques injustificados" contra el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, después de que Israel le haya declarado 'persona non grata'. "Apoyamos al secretario general de la ONU, António Guterres, en sus incansables esfuerzos por lograr la paz en todos los conflictos y particularmente en Oriente Próximo", ha señalado el Alto Representante en un mensaje publicado en la red social X. Borrell ha condenado "el número inaceptable de víctimas entre el personal humanitario de Naciones Unidas, especialmente a la luz de la ofensiva del Ejército israelí contra Gaza desde los ataques perpetrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023. Las declaraciones de Guterres responden a la decisión de Israel de declarar 'persona non grata' a Guterres por su supuesta equidistancia en su condena de la escalada bélica en la región a raíz del ataque con misiles por parte de Irán. El secretario general de la ONU emitió el martes un comunicado en el que condenaba "la expansión del conflicto en Oriente Próximo" y hacía un llamamiento a la calma poco después de que Irán lanzara casi 200 misiles contra territorio israelí, aunque en su texto no se hacía alusión concreta a Teherán ni a su ataque. El Ministerio de Exteriores de Israel ha lamentado que no mencionara a Irán en su comunicado ni condenara de manera clara su "grave agresión", por lo que considera que ahora no es bienvenido. "Israel seguirá defendiendo a sus ciudadanos y su dignidad nacional con o sin António Guterres", ha advertido su titular, Israel Katz.

Compartir nota: Guardar