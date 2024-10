Belén Esteban y María Patiño se cuelan en 'La Revuelta'

Desaparecieron nada más comenzar su programa, 'Ni que fuéramos Shhh', esta tarde en Ten y poco tiempo después se confirmaba que serían las invitadas de esta noche en 'La Revuelta'. Con una sonrisa de oreja a oreja y luciendo una chapa en sus looks con el logotipo de su espacio, María Patiño y Belén Esteban se han dejado querer en TVE. "Os hemos traído judiones calentitos" decía Belén, haciendo referencia a la comida que le tocó cocinar ayer en su programa y obligaba a Broncano a probarlas... que, sin ser coaccionado, aseguraba que estaban muy buenas. Su entrevista, que ha durado diez minutos, no ha tenido desperdicio porque quizás hayan tratado más temas que en su propia escaleta una tarde entera. "No os han hecho otra oferta, no te voy a decir de quién, pero te hemos elegido por el cariño que te tenemos María y yo", desvelaba Patiño. La presentadora de televisión aprovechaba su aparición en el programa para recordarle que "a nosotros nos dijeron 'adiós', pero hemos decidido ser 'la resistencia', como eras tú" y reflexionaba: "Somos la resistencia porque una cosa es que te despidan y otra es que decidan que dejes de vivir y ahora, yo siempre digo, que nadie puede decidir sobre nuestro futuro". Belén, que se mostraba radiante, le aseguraba a Broncano que a pesar de estar en "un sitio pequeño, todo el mundo habla de nosotros, de 'Ni que fuéramos Shhh'" y eso es lo que, quizás después de meses, les siga haciendo igual de grandes que siempre. En su entrevista también ha habido tiempo para desvelar cómo había sido la llamada que Patiño recibía esta mañana por parte de la de Paracuellos: "Me llamó llorando porque ayer los judiones porque a Lydia Lozano no le gustaron y me ha dicho 'no voy a trabajar, no tengo energía ninguna'... y ha sido enterarse de que venía aquí y le ha cambiado la cara". Por último, avisaban de que tenían que decir dos cosas antes de despedirse del público. La primera la ha dicho María: "Si queda algún espacio en la española, que estamos para todo" y la segunda, Belén, que se ha permitido darle un consejo: "Ahora estás aquí, los que sabemos hacer televisión, tenemos que estar agradecidos a toda esta gente".

