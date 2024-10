Bárbara Rey, sobrepasada tras la salida a la luz de sus audios íntimos con el Rey Juan Carlos

La polémica no cesa respecto a Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos. Una semana después de que una revista holandesa se atreviese a publicar unas imágenes del Emérito y la vedette en actitud cariñosa en 1994, han salido a la luz varias grabaciones protagonizadas por ambos. Tanto Ok Diario como Mediaset han revelado el contenido de llamadas de carácter íntimo en las que el padre de Felipe VI hablaba de asuntos personales, pero también de Estado, con la artista. No son las únicas, puesto que también hay grabaciones en las que Bárbara se sincera con un emisario del monarca y en las que se demostraría el presunto chantaje que hizo al entonces jefe del Estado para que su relación no se hiciese pública. "El Rey está en deuda conmigo. Porque le puede costar todo: le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo" expresaría en una de las llamadas. Un material que habría sido entregado al que fuera secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de José María Aznar entre 1996 y 2000, Ricardo Martí Fluxá, y que dejaría en una delicada posición tanto a la vedette como a Don Juan Carlos. De ahí que si al abandonar Hellíneste miércoles en torno a las 15:00 horas tras actuar en la localidad albaceteña, Bárbara estuviese tranquila, bromista, y algunos piensan que encantada con su protagonismo mediático, su actitud cambiase radicalmente a su llegada a Madrid casi cuatro horas después. Y es que a esa hora ya habían salido a la luz parte de los audios íntimos entre Don Juan Carlos y ella, motivo por el que se mostraba seria y muy agobiada al entrar en coche directamente al parquing de la casa de su hija Sofía Cristo. La puerta del garaje tardaba varios segundos en abrirse y Bárbara, sobrepasada y nerviosa, giraba la cara e intentaba taparse con el pelo, sin pronunciarse sobre las nuevas grabaciones que han visto la luz este miércoles. El momento, ¡en el siguiente vídeo! Una seriedad la de Bárbara que también hemos visto en su hijo Ángel Cristo Jr, que a última hora salía de su domicilio para participar en el nuevo especial de Mediaset sobre su madre y el Emérito, 'Historia de un chantaje', sin hacer declaraciones sobre los audios publicados que probarían que Bárbara chantajeó a Don Juan Carlos y demostrarían que él no ha mentido.

