Baraja: "Con estos resultados es normal estar cuestionado, te llames Baraja o quien sea"

Valencia, 3 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este jueves en la rueda de prensa previa al partido ante el Leganés que entiende que se ponga en duda su capacidad, porque, "con estos resultados, es normal estar cuestionado, te llames Rubén Baraja o quien sea".

Baraja, entrenador de un equipo que firma su segundo peor inicio en su historia, comentó que son conscientes de la diferencia "tan grande que hay en casa respecto a domicilio" y que creen que tienen "mucho que mejorar", pero aseguró que en el vestuario "nadie se ha escondido", sino que han "levantado la mano" y están "trabajando en cambiar la situación".

El vallisoletano explicó que no es "tremendista" y que tenían previsto que el inicio "podía ser como éste", aunque no esperaban tan pocos puntos o estar tan abajo, pero ahora sigue sin querer "dramatizar, sino focalizarse en el partido", pero llegó a asegurar que él es "el máximo responsable" de esta situación.

"Estoy concentrado en trabajar al máximo, agradezco el apoyo recibido y entiendo también que se ponga en duda mi capacidad. Con estos resultados es normal estar cuestionado te llames Rubén Baraja o quien sea", recalcó el técnico.

Baraja dijo que "cuando no eres competitivo, no eres continuo y cada desajuste se convierte en gol. Trato de dar la vuelta a la situación, pero de momento no se está dando y hay que admitirlo, aunque cuando te equivocas contra Kubo y Sergio Gómez te hacen daño e igual en otro contexto no", sostuvo.

El preparador señaló sobre el Leganés que la pasada campaña hizo "una temporada increíble de solidez, sabiendo tener trabajo y orden" y ahora están en Primera "por méritos propios".

Asimismo, comentó que su situación "les hace un rival peligros, con muchas variantes y posibilidades, porque saben hacer las cosas bien", pero insistió en que primero se deben concentrar en ellos mismos y en aportar "la energía y la ilusión" necesaria para competir mejor fuera de casa.

"En casa el equipo ha dado buen nivel pero fuera no y los resultados no han sido malos, sino muy malos", incidió Baraja, que resaltó que se centra en lo que puede controlar y agradece que el club "respete y valore" su trabajo.

"Tengo cierta experiencia y sé que estas rachas sólo las cambia la unión, el convencimiento en lo que vayas a hacer, en levantar el ánimo, porque el fútbol es un estado de ánimo y tenemos que sentirnos con fortaleza", afirmó.

Expuso, asimismo, que no estará Jesús Vázquez, lesionado del aductor, como tampoco Rafa Mir, Jaume Doménech, José Luis Gayà y Mouctar Diakhaby, aunque -a excepción del francés- todos están haciendo "ya cosas con el grupo". EFE

