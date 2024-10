Anabel Pantoja, sin palabras tras su desplante a su exmarido Omar Sánchez en su reencuentro público

Arranca la Moda Cálida en Gran Canaria y, como no podía ser de otro modo viviendo en Las Palmas, Anabel Pantoja ha apoyado con su presencia el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada. Un evento en el que coincidía por primera vez públicamente con su exmarido Omar Sánchez -que también vive en la isla- desde que anunció que en noviembre se convertirá en madre junto a su novio David Rodríguez, cuando durante su matrimonio siempre aseguró que no se veía teniendo hijos. Y para sorpresa de propios y extraños, el primero el surfero, la sobrina de Isabel Pantoja -que presumió de su avanzado embarazo de casi ocho meses con un ceñido vestido rosa palabra de honor- giraba la cabeza al pasar por su lado evitando saludarle. Un sonado desplante a Omar sobre el que le preguntábamos al abandonar el desfile. Muy seria, y sin inmutarse, Anabel ha guardado silencio absoluto y no ha querido explicar por qué ni siquiera ha saludado a su exmarido, con el que compartió 4 años de su vida. Sí ha revelado en cambio las ganas que tiene de convertirse en mamá: "A puntito, a puntito" ha asegurado con una sonrisa. Muy discreta, tampoco se ha pronunciado sobre el ultimátum que habría recibido su tía Isabel y por el que podría convertirse en millonaria o acabar en la ruina absoluta, dejando en el aire qué hay de cierto en esta información sobre el delicado momento que atraviesa la cantante.

Compartir nota: Guardar