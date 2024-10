Última hora sobre el viaje de Estado de los Reyes Felipe y Letizia a Jordania

La tensión creciente en Oriente Próximo tras la ofensiva militar de Irán a Israel este martes lanzando aproximadamente 200 misiles en diferentes puntos de las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén, y la rápida respuesta del Estado Judío recrudeciendo los ataques en la franja de Gaza e invadiendo El Líbano ha hecho que en las últimas horas surgiesen rumores sobre la cancelación del viaje de Estado que los Reyes Felipe y Letizia tienen previsto hacer a Jordania desde este sábado 5 de octubre al lunes 7. La cercanía de los países en guerra ha provocado que el país jordano haya cerrado su espacio aéreo temporalmente, lo que implicaría que nuestros monarcas no podrían volar a Ammán para protagonizar su ansiado reencuentro con el Rey Abdalá II y la Reina Rania de Jordania y que Zarzuela tuviese que suspender el desplazamiento in extremis. Ante la preocupación por esta situación en las últimas horas, Casa Real ha emitido un comunicado para informar al respecto, y ha confirmado que por el momento los planes no se han visto alterados y el viaje de Estado de los Reyes Felipe y Letizia a Jordania sigue en pie. ""Dadas las circunstancias, se está reexaminando el formato y el programa del viaje, que hoy por hoy se mantiene, en contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Casa Real jordana" expresa el texto, en el que no se oculta que la situación es complicada y podría cambiar en cualquier momento dependiendo de qué sucede entre Israel e Irán. Se trata de un viaje muy deseado por sus Majestades, que 20 años después de disfrutar de su luna de miel en el país de Oriente Próximo regresan a Jordania por invitación de los Reyes Abdalá y Rania, con quienes tienen una relación muy estrecha.

