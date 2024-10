Simeone y el cierre del 'Fondo Sur': "Es una gran oportunidad para crecer como club"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que "no salió" nada como planeó y como buscó este miércoles ante el Benfica, quien mereció la victoria (4-0) ante un conjunto rojiblanco que debe aprovechar para "mejorar", igual que el club tras la sanción al Metropolitano por lo ocurrido en el derbi. "Felicitar al rival, muy buen partido. Aprovechamos todos los errores que pudimos cometer y la verdad que tuvieron una contundencia enorme y merecieron ganar", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, después de la derrota en la segunda jornada de la Champions. Pese al mal partido de los suyos, el 'Cholo' apuntó que es "positivo". "Siempre pienso en positivo. Pienso que es una buena oportunidad para seguir mejorando. Veníamos haciendo un trabajo muy bueno y tuvimos un partido que no era el que esperábamos, pero es parte del juego", explicó. Además, el técnico del Atlético fue preguntado por la búsqueda de soluciones. "No salió. Ellos fueron mejores en todo momento. La responsabilidad es mía de generar lo que quise generar. No apareció. Vino el penalti muy rápido en el segundo tiempo", afirmó. Por otro lado, Simeone valoró la sanción dictada por el Comité de Disciplina, del cierre de la grada baja del Fondo Sur del Metropolitano durante tres partidos, tras los incidentes del derbi contra el Real Madrid. "Aceptar lo que han dictado. Es una gran oportunidad para el club para crecer como club", apuntó.

