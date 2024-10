Sánchez traslada su apoyo a Guterres tras ser declarado persona 'non grata' en Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su apoyo y el del Ejecutivo a su "amigo", el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, después de que Israel le haya declarado persona 'non grata' y haya vetado su entrada en el país por su comunicado tras el ataque de Irán. Asimismo, en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, le ha agradecido su compromiso con la "búsqueda de la paz, y su inquebrantable defensa del multilateralismo y del diálogo para solucionar los conflictos", ha añadido. Israel ha tomado esta decisión bajo el argumento de que Guterres no condenó de manera "inequívoca" el ataque con misiles lanzado la víspera por Irán y que, por tanto, "no merece poner un pie en suelo israelí". Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Israel Kats, ha descrito a Guterres como "un secretario general anti israelí que brinda apoyo a terroristas, violadores y asesinos", categorías todas ellas en las que engloba a Hamás, a Hezbolá, a los hutíes yemeníes y a Irán, responsable último "del terror global". "Se le recordará como una mancha en la historia de la ONU", ha zanjado en un comunicado.

Compartir nota: Guardar