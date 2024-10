Salvador Gutiérrez estrena Los hilos del miedo: "Yo leía tebeos, ahora ven Tik Tok, la creatividad está en todas partes"

Salvador Gutiérrez Solís estrena 'El Garaje', la primera entrega de una serie de cortometrajes titulada 'Los hilos del miedo' que traslada sus hipnotizantes hilos virales de X (anteriormente Twitter) a la pantalla, concretamente a la de Tik Tok. Este proyecto propone, según el escritor, un cine vertical. "Yo leía tebeos, ahora los jóvenes ven Tik Tok, la creatividad está en todas partes", apunta. Gutiérrez Solís, autor de novelas como 'Los amantes anónimos' y sus dos secuelas, 'El lenguaje de las mareas' y 'Solo vive quien muere', encontró una inesperada oportunidad durante la pandemia de 2020, cuando comenzó a utilizar Twitter como plataforma creativa en la que descansar durante la escritura de sus grandes obras. Allí publicó hilos con historias originales breves e intrigantes, acompañando cada publicación con una fotografía que evocaba lo relatado. Actualmente, estos hilos de Twitter aglutinan casi 13 millones de visualizaciones. El escritor se remonta a su infancia y afirma que su interés por la escritura nació porque leía tebeos. "Igualmente, los más jóvenes podrían descubrir ahora su vocación creativa a través de Tik Tok. La creatividad está en todas partes. En las firmas de libros, muchos padres me dicen que sus hijos no leen novelas, sólo miran tebeos y Tik Tok. Yo les contesto que menos mal que lo hacen", reflexiona. "HAY QUE ABRAZAR EL PROCESO EVOLUTIVO" "Yo mismo he utilizado la inteligencia artificial para intentar crear algún relato y lo que me ha salido ha sido horrible. Son de una simpleza mental descarada y, ahora mismo, funciona bien para trabajos más mecánicos pero carece del componente creativo", responde el escritor acerca del papel de las IAs en la actualidad. "Pero creo que la inteligencia artificial va a ser una buena herramienta creativa en el futuro. Cuando llega un proceso evolutivo hay que abrazarlo y perfeccionarlo. Lo creo porque X y Tik Tok también son avances tecnológicos que generan rechazo a muchos y, en cambio, las historias de Los hilos del miedo no existirían sin estas herramientas". Los hilos de Gutiérrez Solís llegaron a los ojos de Sony Pictures, lo que desembocó en la propuesta de trabajar con 29 jóvenes promesas de la Escuela TAI para adaptar las historias a la pantalla. "Cuando Sony contactó conmigo estaba escribiendo en la terraza. Al principio pensé que querrían colaborar para publicitar alguna película. Me sorprendió mucho", asegura. "Llevaba mucho tiempo esperando una propuesta que contase con la visibilidad de las redes sociales. Otros me propusieron antes realizar algún corto para festivales pero lo rechacé, pensé que sería un producto con un recorrido muy corto. No esperaba a Sony, pero era lo que estaba esperando", dice el autor. Frente a la posibilidad de abandonar el formato vertical de Tik Tok y dar el salto a la gran pantalla o a la televisión con la adaptación de algunas de sus novelas, Salvador Gutiérrez asegura que todavía está "interesado en seguir explorando el formato vertical", aunque no descarta que en un futuro pueda intentarlo en el cine. "La saga de novelas que inicia con 'Los amantes anónimos' sería muy fácil de llevar a la pantalla. Indaga casos muy simples y concretos, misterios en situaciones del día a día", apunta. TERROR COTIDIANO Y DISTOPÍAS Salvador Gutiérrez recalca su pasión por el terror cotidiano al hablar de la naturaleza de sus novelas. "Intento ver todas las películas de terror y ningunas de las que tienen asesinos en serie o fantasmas me despiertan nada", explica el escritor que reconoce que le asusta "mucho más la realidad, lo que de verdad me puede pasar en mi propia casa". "Creo que, indiscutiblemente, se le podría sacar más partido al terror cotidiano en el cine y en las novelas", asegura. El escritor comparte también su interés por las historias distópicas, que "actúan como reflejos de nuestra sociedad". "Tanto el videojuego como la serie de 'The Last Of Us' o la novela de 'La carretera' hacen un tratamiento del apagón global que me inspira mucho", dice Gutiérrez que invita al público a mirar más allá de "los zombis y el terror" y descubrir que "esas historias hablan mucho de cómo somos nosotros". "Son caligrafías sociales muy fieles", sentencia. Gutiérrez también se dirige a los jóvenes que verán 'El Garaje' en Tik Tok y a aquienes se puedan ver movidos o removidos por su narrativa. "A todos esos futuros escritores y artistas les aconsejo que tengan constancia. Desde que empecé a escribir he convivido con 200 mirlos blancos. De esos 200 a lo mejor quedan 10, pero yo sigo adelante. Y nada ni nadie me tumba", concluye. 'El Garaje', el primer cortometraje de 'Los hilos del miedo' de Salvador Gutiérrez Solís, está dirigido por Iñigo Apestegui, alumni de la Escuela TAI y protagonizado por George Steane ('Extraña forma de vida', 'Sueños y pan') y se puede ver ya en la cuenta oficial de Sony Pictures de Tik Tok.

