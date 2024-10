Rappel arremete duramente contra Ángel Cristo Jr: "Pienso que se le ha ido la olla"

La reciente publicación de fotografías inéditas de Bárbara Rey junto al rey emérito Juan Carlos I sigue generando controversia. Pero lo que realmente ha avivado las tensiones es la actitud de Ángel Cristo Jr., hijo de la vedette, quien ha lanzado nuevas amenazas sobre la posibilidad de publicar más material comprometedor. Esta guerra familiar parece estar lejos de terminar, y las acciones de Ángel Jr. han sido fuertemente criticadas por su entorno. El conocido vidente Rappel ha hablado sin tapujos sobre la situación, condenando el comportamiento del joven: "Lo que me parece fatal es la actitud de su hijo, yo solo puedo juzgarle, no soy quién para hacerlo, pero pienso que a angelito se le ha ido la olla". El colaborador de televisión, que ha sido cercano a la familia, no ha dudado en defender a Bárbara Rey como madre, señalando su dedicación y esfuerzo con sus hijos. "He visto cómo esa madre ha cuidado a esos niños, a él y a Sofía. Ha sido una madre maravillosa, les ha dado una educación fantástica, los mejores colegios, todos los caprichos", recuerda el vidente. "Y ahora, de repente, que él haga semejante cosa... Él sabrá lo que hace, ya es su conciencia", añade, mostrando su sorpresa y desaprobación por el comportamiento de Ángel Jr. En cuanto a otros nombres del mundo del espectáculo, como Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar, Rappel ha preferido mantenerse al margen de cualquier disputa. "Yo no me meto en la historia, soy amigo de Maite Zaldívar y de Julián, que en paz descanse, de cuando eran solteros. Y a Isabel la conozco de toda la vida, siempre ha sido majísima conmigo", comenta, dejando claro que no se siente parte de las rencillas entre ambas.

Compartir nota: Guardar