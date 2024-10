Mónica García remarca que la Conquista supuso "agravios" a Latinoamérica pero aconseja no quedarse en el pasado

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que la Conquista de América supuso una serie de "agravios" a los países de Latinoamérica, de los que "hay que hacerse cargo", pero aconseja también "no quedarse enganchados en las cosas del pasado" y mirar el futuro. Así lo ha desgranado en declaraciones a 'Radio Cable', recogidas por Europa Press, sobre la polémica diplomática respecto a la toma de posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que no invitó al Rey Felipe VI a esa ceremonia por no responder a una carta de su antecesor en el cargo Andrés Manuel López Obrador en la que le demandaba disculpas por la Conquista. El Gobierno respondió a esa "inaceptable" exclusión del monarca con la decisión de no enviar a ningún representante al acto. Cuestionada sobre si comparte la determinación del Ejecutivo de no enviar una delegación a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, García ha desgranado que en ese asunto "confía y se fía" del criterio del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dado que la parte diplomática, que tiene muchos componentes y su propio lenguaje, es su competencia. Y preguntada sobre si piensa de que si habría que pedir perdón como demanda la nueva mandataria mexicana o no, la titular de Sanidad ha desgranado que da "igual lo que opine" porque independientemente de ello hay unos hechos históricos, de los que hay que "hacerse cargo", "reconocerlos y no pasa nada". "Y también mirar un poquito al futuro, que no podemos tampoco estar pendientes de cosas que pasaron hace 500 años. Entiendo que haya algunos agravios que no se han solucionado, pero creo que nos compensa más estar mirando hacia el futuro", ha razonado. No obstante, García ha alertado de que hay ahora una "especie de revisionismo de la historia" que defiende que "allí no pasó nada y que básicamente fuimos a calmar las aguas salvajes". "Pues no, hay historia y la historia también tiene su evidencia y sus raíces científicas", ha zanjado.

