Mayte Zaldívar se reafirma en su grave insulto a Agustín Pantoja

Apenas cuatro días después de la muerte de Julián Muñoz, Mate Zaldívar visitaba el plató de '¡De Viernes!' el pasado 27 de septiembre para recordar a su marido y hablar de los dolorosos momentos que está viviendo su familia tras su fallecimiento. Muy emocionada por lo reciente de su fallecimiento, echaba la vista atrás para recordar la infidelidad del exalcalde de Marbella con Isabel Pantoja y cómo, durante años, se desmoronó su vida, señalando directamente como culpable a la tonadillera. Pero si hay algo que ha dado que hablar de su entrevista es cuando Mayte hablaba por primera vez públicamente sobre Agustín Pantoja y revelaba la actitud del hermano de la artista cuando sus hijas Elia y Eloísa llamaban a Cantora para hablar con su padre. "A ese señor le tengo yo un pecado guardado... Ese señor tenía la poca vergüenza de que cuando mis hijas llamaban a su padre y él controlaba el teléfono, les colgaba y las insultaba... y aquí si hay algún hijo de puta se llama Agustín Pantoja Martín" estallaba dolida. Unas declaraciones en las que se ha reafirmado rotunda y sin miedo a las consecuencias ante las cámaras de Europa Press: "No es el momento ahora, pero a los hijos no se les toca. A los míos no. No sé las otras madres, no sé. Pero lo vamso a dejar aquí" ha sentenciado, quien sabe si refiriéndose a Isabel, que no tiene ningún tipo de relación ni con Kiko Rivera ni con Isa Pantoja. Retomando poco a poco la rutina tras la muerte de Julián, Mayte ha confirmado con un escueto "totalmente" que la vida tiene que seguir, aunque todavía destrozada ha preferido no contestar a la pregunta de qué echará más de menos de él.

Compartir nota: Guardar