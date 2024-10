Irán asegura ante la ONU que su ataque contra Israel ha sido "proporcionado"

El representante de Irán ante Naciones Unidas, Saeed Iravani, ha asegurado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el ataque con misiles contra Israel en represalia por la muerte de los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y del partido-milicia chií Hezbolá ha sido "proporcionado". "La respuesta de Irán fue necesaria para restablecer el equilibrio y la disuasión. Israel debe comprender que cada acto de agresión que cometa no quedará impune y acarreará consecuencias. Éste es el coste que este régimen debe asumir", ha señalado. Así, ha resaltado que "la respuesta de Irán solo apuntó a instalaciones militares y de seguridad" en comparación con las acciones perpetradas por Israel en la región, que siempre ataca "a civiles inocentes e infraestructura civil como si fuesen objetivos legítimos" a fin de "agravar la situación" y masacrar a la población. "Los ataques con misiles de Irán fueron una respuesta necesaria y proporcionada a los continuos actos terroristas agresivos de Israel durante los últimos dos meses", ha reiterado, enumerando no solo los crímenes en Gaza y Líbano, sino también las muertes de los líderes de Hamás y Hezbolá, así como la explosión de dispositivos móviles en territorio libanés. Iravani ha explicado que Israel ha extendido "su guerra brutal y agresiva a Líbano", atacando "a cientos de personas inocentes día y noche", unas acciones que, a su juicio, están empujando a la región a una "era de catástrofe total y sin precedentes". Asimismo, ha criticado que el Consejo haya permanecido "paralizado debido a la obstrucción" de Washington. "El apoyo inquebrantable brindado por Estados Unidos, Reino Unido y ciertos estados occidentales a Israel ha dado 'carta blanca' a este agresivo régimen terrorista para todo tipo de comportamiento siniestro", ha agregado. "UN AGRESOR ACTIVO Y DIRECTO" Por su parte, el representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha subrayado que el "régimen de los ayatolás ha revelado su verdadera naturaleza", siendo no solo "el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo", sino también "un agresor activo y directo". "Hasta ahora, habían operado en gran medida en las sombras, utilizando a todos sus representantes: Hezbolá, Hamás y los hutíes, que hacen su trabajo sucio, pero anoche se arrancaron esa máscara, la máscara que sus líderes usan en estos mismos pasillos", ha dicho. En este sentido, ha aseverado que Teherán se ha mostrado al público "como arquitecto del caos y la destrucción". "Irán ha lanzado el mayor ataque con misiles balísticos de la Historia, justificándolo como una venganza por la eliminación de Hasan Nasrala", ha señalado. Con este ataque, ha explicado Danon, las autoridades iraníes han confirmado que "son dueños de las acciones" de Hezbolá. "La escala de este ataque es inimaginable y, sin embargo, Irán está decidido a intensificarlo aún más. No es sólo una amenaza para Israel, es una amenaza para el mundo entero", ha sentenciado. Danon ha asegurado que la "inacción" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidos ha "envalentonado" a Irán. "Se acabó el tiempo de la complacencia", ha subrayado, instando a los países a actuar frente al "terror, la muerte y el caos" que encarna Teherán. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/910238/1/iran-asegura-onu-ataque-contra-israel-sido-proporcionado TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

