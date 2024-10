Habla la hija de Hortensia, acusada de ser la 'instigadora' del presunto chantaje de Bárbara Rey al Emérito

Las imágenes que han visto la luz en una revista holandesa de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos en actitud cariñosa, se han convertido en el tema del momento. Mientras el Emérito guarda silencio y la vedette ha anunciado que tomará medidas legales contra su hijo Ángel Cristo Jr. -le acusa de habérselas robado y sostiene que no fue él el que las hizo- el exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha revelado con todo lujo de detalles cómo fotografió a su madre con el monarca en 1994 cuando tenía tan solo 12 años, asegurando que la "instigadora" del presunto chantaje al padre de Felipe VI había sido su madrina, Hortensia, ya fallecida. Algo que ha negado rotundamente la hija de esta mujer, Iris, que ha roto su silencio en 'Vamos a ver' para desmentir las declaraciones de Ángel en '¡De Viernes!', dejando claro que lejos de tener algo que ver en la supuesta extorsión de Bárbara a Don Juan Carlos, su madre lo único que hizo fue intentar que no lo llevase a cabo, rompiendo su relación cuando se enteró de que finalmente la vedette había conseguido su objetivo. "¡Pero cómo va a ser mi madre, vamos a ver. Si conocéis un poco al personaje que estamos hablando, es un poco ridículo pensar que ha podido ser así. Porque yo sé que eso es mentira y ha sido siempre todo lo contrario. Mi madre lo único que decía era que por favor se quitase eso de la cabeza, que no se le ocurriese hacer nada... que era una locura ¡Qué peligro, Dios mío! Es lo único que les he escuchado a mi madre y a mi tío", ha afirmado Iris, negando además los rumores que han circulado durante años de que el autor de las imágenes que ahora han visto la luz en Países Bajos fuese su tío. "Se dijo que había sido mi tío, ahora ella dice ahora o alguien dijo que había sido su hermano... con tal no decir que ha sido quien ha sido, es porque entonces era una salvajada que con 12 años hiciera eso", ha añadido, confirmando así que fue Ángel el que se encargó de fotografiar a su madre con el Emérito en 1994 en la la casa que la vedette tenía en Boadilla del Monte. Además, y después de que el hijo de Bárbara relatase en '¡De Viernes!' que fue Hortensia quien escondió las instantáneas en la campana extractora de su cocina, y que tras 12 días sin saber de su madrina él entró en su casa con una radiografía para recuperar las imágenes, Iris ha contado quién escondió el material en el domicilio de su madre: "Fue ella, Bárbara. Mi madre no estaba y la chica que tenía mi madre, como la conocía de sobra de estar todo el día en casa, la dejó pasar y dice que iba a guardar una cosa en la habitación de mi madre. Entró y cerró la puerta de la habitación de mi madre y nadie sabía ni lo que había metido ni nada porque mi madre estaba fuera" ha asegurado. "El hijo no entró en ningún momento, fue ella y se quedó allí hasta que llegó mi madre" ha revelado, contando que no solo su madre sino también ella vieron las fotografías de Bárbara con Don Juan Carlos porque la propia Bárbara se las enseñó. Y, como sostiene, cuando Hortensia se enteró de "quién las había hecho" -es decir, Ángel Jr.- su madre "terminó su amistad" con la artista. Una versión que arroja algo de luz en la polémica y que deja muy tocada a Bárbara, ya que la hija de la que fuera su íntima amiga y confidente no duda en afirmar que Ángel es una víctima de su madre: "Totalmente".

