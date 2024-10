Crónica del FC Barcelona - Young Boys, 5-0

El FC Barcelona ha ganado este martes al Young Boys suizo (5-0) en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un Olímpic de Montjüic que disfrutó con la primera victoria de su equipo en esta 'Champions', con el regreso del juego vistoso y con la vuelta al equipo de un Frenkie de Jong que, cinco meses después, volvió a saltar al terreno de juego para completar la fiesta. Era el partido que necesitaba el Barça para dejar atrás la derrota inaugural en Mónaco (1-0), en ese duelo marcado por la temprana expulsión de Eric Garcia, y también la derrota contra Osasuna (4-2) en la última jornada de una Liga en la que estaban invictos. Contra el Young Boys, inerte salvo por un par de jugadas aisladas, el Barça goleó, se gustó y rotó. Un '10' para Hansi Flick. Tras el primer aviso de Lamine Yamal, con un disparo desde la frontal que empieza a ser 'marca de la casa' y que bloqueó bien el portero Keller, poco tardó el Barça en abrir la lata. Lo hizo Robert Lewandowski, en el minuto 8, culminando con un pase a la red, libre de marca en el interior del área pequeña, una buena jugada colectiva. Estaba claro que el Barça iba a tener el balón, y más viendo el defensivo 4-4-2 planteado por el técnico del Young Boys, Patrick Rahmen. Quedó rápidamente constatado que el Barça buscaría la portería rival en un frontón, en un asedio con balón, mientras que los suizos intentarían sobrevivir al contraataque. Pero este tempranero mazazo de Lewandowski, que simplemente estaba donde debía para culminar la obra de Rapinha, Lamine y Ferran Torres, fue un gran jarro de agua fría para los visitantes; un Young Boys que sufre en Suiza --penúltimos en su liga-- y que ya perdió con contundencia ante el Aston Villa en la jornada inaugural. Y en Barcelona no iba a cambiar su suerte. Lo probaron Jules Koundé, de lejos, o Ferran Torres, metiéndose desde la banda izquierda hacia dentro antes de probar por bajo al meta rival. Se iba gustando el Barça, aunque el paso de los minutos sin poder ampliar la diferencia llevó al equipo a ir, quizá sin quererlo, bajando el ritmo hasta llegar a un sosiego veraniego, más propio de esas siestas al sol que no de una noche otoñal ya en la capital catalana. Para despertarse, una primera llegada del Young Boys, con un centro lateral que no tocó nadie hasta que el balón llegó a Ebrima Colley, que remató raso y demasiado cruzado pero provocando unos primeros 'ay' en la grada blaugrana. Y funcionó, porque poco después, en el minuto 34, el capitán Raphinha logró poner el 2-0 en el marcador en una jugada algo oportunista, rematando dentro del área tras un doble rebote en la defensa suiza a tiro de Pedri. Iñigo Martínez, muy fino en este arranque de temporada a las órdenes de Hansi Flick, se sumó a la fiesta poco después con un remate de cabeza cruzado, volando alto antes de rematar, a centro precioso de Pedri en una falta lateral. Estaba el Barça cómodo tras ese aviso suizo --¡qué bueno que llegara!-- y regresaron los goles al equipo 'culer'. Unos tantos que no cesaron en la segunda parte. Pese al 3-0 al descanso, el Barça saltó enchufado al terreno de juego tras el paso por los vestuarios y esta vez fue una acción a balón parado la que movió el marcador. Centro con rosca de Raphinha al segundo palo, pase de cabeza de Iñigo Martínez al centro del área y ahí, Lewandowski, metió la cabeza --el balón le rebotó en su pierna-- y marcó el segundo de la noche para él, el cuarto de un Barça insaciable. DOBLE OCASIÓN PARA EL YOUNG BOYS Y DEBUT DE FRENKIE DE JONG Muchos partidos necesitan acciones que los zarandeen para volver a activarse. Y en el minuto 67, cuando el Barça ya ganaba 4-0 y empezó Flick a rotar y cambiar jugadores, el Young Boys tuvo una enorme doble ocasión para poder inaugurar su marcador. Pero el trallazo de Joel Monteiro se fue al larguero y el tiro posterior de Jaouen Hadjam lo sacó Marc Casadó, muy acertado. El cambio en el dibujo que propició la entrada de Héctor Fort y Ansu Fati por Pau Cubarsí y Pedri en el minuto 63 dio pie a esa doble acción de los suizos. Pero el Barça se recompuso rápido, siempre gracias a tener el balón en sus pies, y pronto empezó la búsqueda de la 'manita'. Eso sí, con un Ansu Fati metido de interior, no en banda ni en punta. Posición rara, pero lo importante era darle minutos de calidad y qué mejor que hacerlo en la 'Champions', donde apenas jugó 2' en Mónaco. El 21 de abril de este año cayó lesionado Frenkie de Jong y este martes 1 de octubre, cinco meses después, regresó el neerlandés a un terreno de juego. Tuvo más de un cuarto de hora para reconectar, para volver a sentirse futbolista, pero su juicio popular será lento: se le aplaudió, sí, pero algún runrún hubo, también. Además, entró junto a Pau Víctor en sustitución de unos abatidos Lewandowski y Lamine Yamal. El primero, porque quería el 'hat-trick'. El segundo, porque se estaba gustando y no pudo 'mojar'. Este Barça de Flick, salvo en dos sorpresas, es así; ambición pura y lucha constante. Y también la fortuna que acompaña a los que buscan el éxito, con autogol del Young Boys para firmar esa 'manita' tras un gran centro, pero sin rematador, de Balde que Camara se metió en propia. Para cerrar la fiesta, debut de Andrés Cuenca, un joven central de 17 años, y cánticos de 'Iniesta, Iniesta' ante la inminente retirada del manchego, uno de los últimos ídolos en 'Can Barça'. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - YOUNG BOYS, 0 (3-0, al descanso). --EQUIPOS. FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí (Fort, min.63), Iñigo Martínez (Cuenca, min.84), Balde; Pedri (Ansu Fati, min.63), Casadó; Lamine Yamal (De Jong, min.75), Raphinha, Ferran Torres; y Lewandowski (Pau Víctor, min.75). YOUNG BOYS: Keller; Blum (Athekame, min.57), Camara, Zoukrou, Hadjam; Monteiro, Ugrinic (Niasse, min.58), Lauper, Colley (Virginius, min.72); Itten (Ganvoula, min.73) e Imeri (Lakomy, min.82). --GOLES. 1-0. Min.8, Lewandowski. 2-0. Min.34, Raphinha. 3-0. Min.37, Iñigo Martínez. 4-0. Min.51, Lewandowski. 5-0. Min.81, Camara (pp). --ÁRBITRO: Erik Lambrechts (BEL). Amonestó a Colley (min.36), Ugrinic (min.40) en el Young Boys. --ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys, 45.097 espectadores.

