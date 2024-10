Biden dice que EEUU permanece "en contacto constante" con Israel tras el ataque con misiles de Irán

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado este martes que su equipo está "en contacto constante" con el Gobierno israelí liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras la oleada de misiles lanzada desde Irán contra Israel. "He pasado la mañana y parte de la tarde en la sala de crisis, reuniéndome con todo mi equipo de Seguridad Nacional que está en contacto constante con funcionarios y homólogos israelíes", ha indicado, agregando que por el momento no ha hablado con Netanyahu. Biden, no obstante, no ha adelantado qué tipo de respuesta habrá al ataque iraní. "Mi mensaje (para Netanyahu) dependerá de lo que finalmente concluyamos que es necesario", ha subrayado, reiterando que Estados Unidos apoya "total y plenamente a Israel". Estados Unidos ha asegurado este martes que el ataque con misiles de Irán contra Israel ha sido "derrotado" e "ineficaz" y ha dicho que no hay muertos en territorio israelí ni se han registrado daños a armamento militar estratégico.

