Anabel Pantoja coincide con Omar Sánchez y le vuelve la cara

Anabel Pantoja ha decidido acudir este miércoles a Gran Canaria Moda Cálida y presumir de tripita premamá, pero con lo que no contaba es que en dicho evento estaría su expareja, Omar Sánchez, y, mucho menos, coincidir con él en el mismo espacio. Nunca supimos cómo terminaron, de hecho, nada sabemos de cómo quedó su relación después de su sonada separación y el inicio del noviazgo de la influencer con Yulen Pereira en 'Supervivientes'... pero ahora nos queda claro que ni siquiera la cordialidad existe entre ellos. Después de saludar cariñosamente a Ágatha Ruiz de la Prada, Anabel andaba detrás de la diseñadora y, mientras ella caminaba a una dirección, su ex lo hacía para la contraria... provocando un encuentro entre ambos a menos de 50cm. Sin embargo, justo en el momento en el que podrían haberse saludado con un 'hola', la sobrina de Isabel Pantoja volvía su cara para no cruzar mirada y Omar se quedaba observando el gesto de su expareja. Parece que él si que hacía intención de saludarla, pero al ver las intenciones de esta seguía caminando hacia delante sin que se produjese el temido encuentro entre ambos. De esta manera, está claro que Anabel no quiere saber nada de su exmarido y de que la relación acabó completamente el día que se dijeron adiós.

