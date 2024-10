Vidal dice que lista de Gareca sin referentes es “tirar a la basura estas Eliminatorias"

Santiago de Chile, 1 oct (EFE).- El volante chileno Arturo Vidal, referente de la ‘Generación Dorada’ bicampeona de América, aseguró este martes que el llamado de Ricardo Gareca a muchos jóvenes en La Roja para enfrentar a Brasil y Colombia por las clasificatorias al Mundial 2026 es “tirar a la basura estas Eliminatorias”.

“No hay ni uno de los que han tenido experiencia. Los más jóvenes me alegro por ellos, la selección es un sueño, pero hay que saber en qué momento. Si quieres proyectar y tirar a la basura estas Eliminatorias, bien, prueba, pero todavía hay chances de ir al Mundial”, aseveró el mediocampista en conferencia de prensa.

El jugador de Colo Colo habló ante los medios de cara al clásico ante Universidad Católica del jueves por la liga chilena y, al ser consultado sobre su ausencia en la convocatoria replicó: “¿Les sorprende que yo no esté?”.

“Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, 'el Huaso' (Mauricio Isla), Charles (Aránguiz) o Marcelo (Díaz), todos los que estén activos, tenemos que estar porque la selección lo necesita. Hay un entrenador que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador”, agregó.

El ‘King’ cuestionó a los medios de esperar a que sea él quién hable sobre el momento que atraviesa la selección chilena: “Sabía que me iban a preguntar, pero a mí me gustaría que los periodistas se mojaran un poquito, porque si yo digo lo que pienso, me matan”.

“Estás arriesgando quedar afuera de otro Mundial. ¿Cómo vas a ir contra Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo no va a estar 'el Huaso', si fue el último capitán? Ustedes lo dejan pasar, esperan que yo hable en Twitter o Instagram”, alegó.

Luego, se refirió directamente a su ausencia en La Roja ratificando: “Sí, estoy afuera. Quedé fuera de la Copa América estando bien y ahora ¿por qué?”, preguntó y siguió: “¿Hay alguno mejor que yo en mi posición, que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil o los mismos partidos? La selección está mal y todos lo saben”.

El futbolista analizó la situación de Chile que se encuentra novena con cinco puntos, fuera de la clasificación al Mundial, y que viene de perder ante Argentina y Bolivia en septiembre.

“¿Qué podemos esperar? Ojalá que saquemos un punto, que sería maravilloso, pero así a uno le da miedo. Digo las cosas como las siento, podría hablar diferente, pero es muy complicado sacar algún punto en estos dos partidos”, agregó.

Vidal, que no fue citado por Gareca para la Copa América ni para la fecha anterior de las eliminatorias, abonó más a su enfrentamiento con el técnico argentino al que le cuestiona las decisiones tomadas.

“No le veo rumbo a la selección cuando te enfrentas a dos de los equipos más fuertes del mundo. Colombia que no pierde hace más de 30 partidos, no sé, y Brasil que despierta con el pie derecho y te pueden meter cuatro o cinco goles”, dijo.

El exjugador del Barcelona español comentó que la ‘Generación Dorada’ ante esos rivales sufría. “Nosotros lo sufrimos, imagínate ahora”, y añadió: “Brasil acá siempre lo han ganado y Colombia allá que siempre es un infierno”, en referencia a los partidos que jugarán de local en Santiago y de visitante en Barranquilla.

Finalmente, Vidal se refirió a la polémica desatada por Gareca, quien en la conferencia donde anunció a los citados mencionó que había un jugador que no le había respondido al llamado, pero no ofreció más detalles. Se trataría de un episodio cuando recién asumió el cargo.

“El único que no le contestó fue Charles, todos los demás le contestamos. Yo hablé cinco minutos con él, no hablé más. No puede poner esa excusa ahora porque él lo dijo la primera vez, que era por un problema que tenía Charles. ¿Por qué no dice el nombre, si es tan fácil?”, soltó.

Vidal aseveró que “nadie se puede negar a la selección” y que Gareca luego de la primera conversación “nunca me llamó, ni me habló después nunca más”, pero no descartó volver a La Roja en otro proceso más adelante y está en condiciones de aportar. EFE