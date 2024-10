José Luis López 'El Turronero' aclara por fin si Bertín Osborne conoce o no a su hijo con Gabriela Guillén

Hace unos días la revista 'Diez minutos' publicaba una entrevista exclusiva a Gabriela Guillén en la que la esteticien revelaba que Bertín Osborne ya había conocido a su hijo y, más conciliadora que nunca, aseguraba que las puertas de su casa siempre estarían abiertas para el padre de su bebé. Unas declaraciones a las que el cantante reaccionaba en la entrega de los premios 'Flamenco en la piel' el pasado jueves, confirmando que se habría producido por fin el primer encuentro con el pequeño, que en diciembre cumplirá un año: "Ya sé cómo es, se parece muchísimo" afirmaba con una sonrisa, dejando entrever que el niño sería igualito a él. Algo que parece que no ha hecho ninguna gracia a Gabriela, que ha reavivado su polémica con Bertín cuando esta parecía zanjada y ha asegurado en exclusiva a la revista '¡Hola!' que el presentador "no conoce en persona" a su hijo. "Sé cuál es la verdad y dista mucho de lo que se está diciendo. Yo puedo decir que conozco a Brad Pitt o Angelina Jolie... Lo conozco, claro, pero por fotos. Así cualquiera, ¿no? Eso no es conocer" ha sentenciado rotunda, revelando que por el momento el único contacto que ha tenido el artista con el niño es a través de fotografías. "Él sabe donde vivo y sabe que puede venir a ver al niño cuando quiera, que las puertas de casa están abiertas", ha añadido, dejando claro que le gustaría que ese encuentro se produjese tarde o temprano. Ahora es uno de los mejores amigos de Bertín, que también mantiene una estrecha relación con Gabriela, el que aclara si el cantante conoce o no a su hijo. Nos referimos a José Luis López 'El turronero', que asegurando que le parece "increíble" lo que está dando de sí el tema, ha admitido que "yo no sé si él lo ha visto. Yo se lo he dicho que se parece a él, y también lo cree él. Yo le he dicho que se parece, se parece". "Está aclarado. A lo mejor se fía tanto de mí que ya él lo dice. Pues mira, me lo ha dicho mi amigo José Luis" ha añadido, dejando entrever que el artista ha dicho que el pequeño se lo parece por lo que le dijo él. Aunque está en una posición complicada al ser una especie de 'mediador' entre Bertín y Gabriela, 'El Turronero' afirma que para él no es algo "incómodo" porque "las cosas cuando se hacen con cariño y no por interés no son incomodidades ninguna". Lo hace uno para intentar que haya buena armonía. Y yo creo que es lo que estamos consiguiendo últimamente, buena armonía. Se están llevando bien los dos. Sí" afirma rotundo, confirmando que la relación entre ambos ha mejorado en los últimos tiempos. Además, el empresario de Ubrique se ha pronunciado con mucho sentido del humor sobre los rumores que relacionan al presentador con una masajista llamada Aida: "Bertín le sacan todos los días algo. Yo le he dicho ya que por favor que no salga. Porque yo no quiero tener ya más sobrinas ni más niños. Me va a matar a Bertín, de verdad" ha afirmado entre risas, revelando que "cree" que ahora mismo Bertín "está ilusionado con su trabajo, con su profesión". "Yo no puedo ni mentir ni confirmar, pero lo que sí te digo es que yo creo que no tiene nada importante porque... Lo sabría" ha zanjado.

