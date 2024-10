Jenny Llada confirma la versión de Ángel Cristo Jr. y deja en la cuerda floja a Bárbara Rey

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre las imágenes de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos que Ángel Cristo Jr. ha vendido a una revista holandesa. Mientras la vedette ha confirmado que se querellará contra su hijo por haberle sustraído el material y haber difundido unas instantáneas privadas tomadas en el interior de su casa de Boadilla del Monte, insistiendo que no fue él el que las hizo, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' sostiene lo contrario, asegurando que es el autor de dichas fotografías y que las hizo escondido en el jardín de la vecina y examiga de su madre, Jenny Llada. Una versión que la actriz confirma, revelando que Ángel "probó conmigo días antes con una cámara profesional". "Probó conmigo, le pillé detrás de mi puerta del jardín y yo y le dije '¿Quién es?' Y era él y me dijo, 'estoy probando la cámara que me ha regalado a mi madre'. No se si él aprendió conmigo o le enseñó, también creo que le pidió consejo a una profesional, Chelo García Cortés que le dijo, 'ay enséñame, tía' o tal como se maneja. Entonces pues no sé si sería yo la única, pero desde luego que a mí me hizo" afirma, asegurando que esto sucedió "un poco antes, no recuerdo si 15 días o 20 días o un mes" antes de que se tomasen las imágenes de Bárbara con Don Juan Carlos. "Quien las hizo no lo sé. Ángel ha dicho que él, no tengo por qué no creerle pero vamos, yo no estaba, no puedo confirmar. Yo no afirmo nada porque yo no estaba y yo no era consciente de que las hicieron en mi casa" añade, contando lo que ella sabe del polémico asunto: "Yo me fui de viaje, le dejé las llaves a mi amiga, mi vecina (Bárbara), y yo no sabía nada más. Es un jardín, y es verdad que ella me ayudaba a cortar plantas y a hacer cosas de esas, porque lo hace muy bien y me dijo 'déjame que tienes las rosas fatales, así cuando vengas tienes el jardín precioso'. Pues yo se lo dejé, me pareció normal" relata, asegurando que en ningún momento se le pasó por la cabeza que fuesen a usar su casa como escondite para fotografiar al Emérito. "A mí Bárbara no me contó nada, no sabía nada ni que iban a hacer nada, ni que nada. Lo de la relación con el Rey yo creo que lo sabía media España lo sabía. Yo sabía lo que todos sabíamos pero rumores, dichos, pero tampoco sabía hasta qué punto y hasta que nada más" confiesa. Sin embargo, Jenny sí ha confirmado que en una ocasión Don Juan Carlos se confundió e intentó entrar en su garaje, que estaba pegado al de Bárbara: "Iba a entrar hacia un garaje, yo iba con el perro y yo juraría que era el rey, y dijo sí 'me he confundido de rubia' o algo así, una broma así, y yo pues dije ¡pues este debe ser¡ porque como están tan cerca se metió en un... Sin querer sin querer, ya está". "Según dice Ángel, supuestamente cuando iba le dejaban el garaje, la puerta abierta, pero en ese momento no estaría, y entonces, al no estar ninguna abierta, se metió en las dos pegadas, pues puede ser. Pero vamos, mira, si lo peor no creo que sea nada de eso" añade, asegurando que lo peor "es la forma y los libros que están escribiendo por ahí, de cosas, yo de esas cosas no sé nada, ni de dinero, ni de chantaje, no sé nada de nada, pero yo creo que tengas una relación con uno o con otro". "Además, Bárbara era soltera, que haga lo que quiera, a mí me da igual lo que haga cada una con su vida, yo no soy la justicia, no soy nadie para decir lo que está bien. Pero sí me molesta que se use mi casa sin yo saberlo, eso sí me molesta, eso creo que podía haber tenido yo un problema. Menos mal que el hijo ha reconocido que yo no sabía nada porque estaba fuera, y eso creo que no se hace con una amiga, con una vecina ni con nadie, mi casa es sagrada" concluye dolida con la vedette.

