Isabel Pantoja se olvida de Julián Muñoz pero no de Paquirri en el último concierto de su gira

Tras varios meses recorriendo gran parte de nuestro país con su gira '50 aniversario' -que ha tenido paradas en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Córdoba, Mérida, Bilbao o Tenerife- Isabel Pantoja ha puesto el broche de oro a sus bodas de oro sobre los escenarios con un concierto íntimo y exclusivo en Alcalá de Henares. Una actuación que coincidía con dos fechas marcadas en rojo en el calendario de la tonadillera; el 40º aniversario de la muerte del gran amor de su vida, Francisco Rivera 'Paquirri' -el 26 de septiembre-, y el reciente fallecimiento el pasado martes 24 de septiembre del que fue su pareja durante seis años, y la persona a la que 'culpaba' de su paso por prisión tras ser condenada por un delito de blanqueo de capitales, Julián Muñoz. Había una gran expectación por si la cantante lanzaría algún mensaje al exalcalde de Marbella durante su concierto, pero no hubo ni una sola mención. Y es más, Isabel prefirió no estrenar el único vestido que le quedaba por lucir durante la gira, que casualmente era de color negro y en el que muchos habrían visto un luto por la muerte del marido de Maite Zaldívar. De ahí que por el momento haya decidido esperar y que por el momento el traje continúe colgado de su armario. Sí se acordó en cambio de Paquirri, confesando muy emocionada que sus recuerdos siguen tan vivos como el primer día cuando se cumplen 4 décadas de su fallecimiento: "Me han hecho millones de preguntas, pero en 40 años la que más ha sido ésta. Me la han hecho millones de veces, pero yo contesto muy poco. Me preguntan si te quiero todavía. Si los años no me ayudaron a olvidar. Si recuerdo tu mirada, tu sonrisa, la figura de su cuerpo al caminar. Pues sí, contesto que sí. He dicho muchas veces que sí, y lo seguiré recordando" ha asegurado al borde de las lágrimas. "También he dicho, cuando se quiere a las personas, sea quien sea, aunque se le tenga un poquito de cariño y ya dejan de estar por un motivo o por otro, tu extrañas a las personas, por lo menos yo. Y yo siempre digo que el día que no esté, van a extrañarme, poquito o mucho, sé, van a extrañarme" ha añadido, quien sabe si lanzando un mensaje a sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, con los que no se habla desde hace tiempo, o a alguna de las amigas con las que recientemente ha roto su amistad, como Mariló de la Rubia.

