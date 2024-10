Hansi Flick: "Era importante ganar y con este 5-0 lo hemos merecido"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró que merecieron ganar por 5-0 al Young Boys en la segunda jornada de la Fase Liga de la 'Champions', en Montjuïc, en la mejor manera posible de recuperar la confianza tras las derrotas en Mónaco y Pamplona, y celebró el regreso tras cinco meses de lesión y recuperación del centrocampista neerlandés Frenkie de Jong. "Era importante sumar estos 3 puntos, ganar y con este 5-0 lo hemos merecido. Hemos visto, al principio, que con algo más de confianza, después del primer gol, todo es más fácil. Y ha vuelto la confianza, tenemos que seguir así en los próximos partidos, y de esta forma jugaremos bien preparados el siguiente duelo de 'Champions'", manifestó en rueda de prensa. Una goleada que puede ayudar en un futuro para resolver empates a puntos en esta Fase Liga. "La idea del equipo siempre es atacar y marcar. En los últimos 10 minutos sí me hubiera gustado ahorrar algo más de fuerzas, pero esta es la manera de jugar del equipo y también la manera en que nos gusta jugar. Ahora mismo estoy muy satisfecho de cómo hemos jugado", aseguró. "Si el equipo se mantiene unido como hasta ahora, y si trabajamos bien, creo que este equipo hará grandes cosas. Cuando estás bien en defensa y presionas arriba, cuando lo consigues, tienes buena sensación y somos un equipo que demuestra que las cosas se están haciendo bien. Estamos trabajando mucho", añadió. "Nuestro objetivo es ser mejores en cada partido e ir mejorando cada vez más. Y se ha visto hoy. Hay cosas a mejorar, tenemos potencial, y nuestro trabajo como cuerpo técnico es hacerlo. Hay ganas de aprender cosas, de hacerlo mejor y hacerlo partido a partido. A finales de año, habrá contrincantes muy buenos e interesantes, contra los que siempre gusta jugar, y tendremos que ofrecer el máximo rendimiento", comentó Flick. Celebró el regreso de Frenkie de Jong, que tuvo algo más de un cuarto de hora de juego. "Para Frenkie, hoy era un paso adelante muy importante por volver a jugar tras una lesión tan larga, por volverse a poner la camiseta. Necesita algo de tiempo pero creo que ha hecho mucho, ha corrido quizá demasiado pero ha estado bien para empezar a tener estas primeras sensaciones. Un gran primer paso", reconoció. "La temporada es muy larga, sabemos que las cosas pueden cambiar. Como la lesión de Marc-André. Las cosas pueden pasar rápido, esperamos que llegue Fermín a finales de octubre, quizá también Gavi. Tengo ganas, porque se le ve la calidad que tiene. Es importante que todos puedan volver a jugar, que tengan ganas. Y cuando tengamos más jugadores, quizá tendremos más opciones de repartir la carga de partidos", apuntó sobre el posible regreso de más jugadores lesionados. En cuanto a la visible decepción de Lamine Yamal al ser sustituido, le restó importancia. "Forma parte del todo. No hay sólo un partido, hay más de un partido, y Lamine ha tenido muchos minutos y creo que después de jugar tanto, se puede cambiar. Le ha pasado lo mismo a Robert, también quería jugar más, pero ya está", apuntó. "Faltaban unos minutos hasta que Frenkie estuviera preparado, a Pedri le queríamos hacer descansar y pensamos en poner a Ansu Fati unos minutos ahí hasta la entrada de Frenkie. Era el plan pensado, aunque lo hicimos algo más tarde", comentó sobre por qué metió a Ansu Fati para hacerle jugar de interior, y no como delantero.

