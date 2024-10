De Jong agradece a la afición los aplausos: "No me lo esperaba"

Barcelona, 1 oct (EFE).- El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong se mostró agradecido a la afición culé "por sus aplausos" cuando ingresó en el terreno de juego en el partido de la Liga de Campeones ante el Young Boys (5-0), tras más de cinco meses de baja por una nueva lesión en su tobillo derecho.

"La verdad es que no me lo esperaba. Y me siento realmente bien por volver", dijo De Jong sobre la acogida que tuvo del público que llenó esta noche el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El internacional neerlandés admitió haberlo "pasado mal", porque ha estado "un tiempo lesionado" y ha tenido que afrontar "un proceso duro". Y destacó que, mientras ha estado fuera, ha visto un equipo que juega "con mucha energía y mucho dinamismo".

Ahora, es consciente de que le toca hacerse un hueco en el once titular de Hansi Flick: "Es el míster es el que elige a los jugadores y yo voy a hacer como siempre: dar el máximo posible y jugar bien al fútbol". EFE

