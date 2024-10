Cineteca celebra la Hispanidad con clásicos del cine español, muestras latinoamericanas y creatividad caribeña

El espacio cultural Cineteca Madrid acoge este mes de octubre una variada programación que, coincidiendo con la celebración de la Hispanidad, invitará a redescubrir el cine español y acercará la realidad de Latinoamérica, además de dar a conocer la creatividad caribeña. De esta forma, festeja el Día del Cine Español con una programación que destaca tanto los clásicos como la novedad de proyectos olvidados o redescubiertos. Esta sección incluye un homenaje al cineasta Eloy de la Iglesia en su 80 aniversario, con la proyección de dos de sus películas más emblemáticas: 'El diputado' (1978) y 'Navajeros' (1980), títulos que ofrecen una ventana a los temas sociales y políticos que marcaron su obra, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Además, se conmemorará el 50 aniversario de 'No profanar el sueño de los muertos' (Jorge Grau, 1974), un referente del cine de terror, y los 40 años de la comedia icónica de Pedro Almodóvar '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' (1984). Esta efeméride servirá también de excusa para celebrar el estreno tardío de 'Fin de viaje, Sahara' (Antonio R. Cabal, 2024), una película rodada en los años 80 que, por diversas razones, no ha sido acabada hasta ahora. CINE LATINOAMERICANO CON CONCIENCIA SOCIAL La sección 'La Utopía Tropical' reunirá películas representativas de cinco países latinoamericanos y aborda temas como la política, la historia y la identidad cultural. Desde el Gótico Tropical del Grupo de Cali en Colombia, con obras como 'Pura sangre' (Luis Ospina, 1982) y 'La mansión de Araucaima' (Carlos Mayolo, 1986), hasta las películas rescatadas por el colectivo Archivistas Salvajes de Cuba, esta muestra explora los contrastes y contradicciones que definen la realidad latinoamericana. Además, el ciclo incluye una retrospectiva del cineasta brasileño Leon Hirszman, con títulos como 'Maioria absoluta' (1964) y 'Eles não usam black-tie' (1981), que retratan la realidad social y política de Brasil. También se exhibirán producciones contemporáneas de México, como 'Kenya' (Gisela Delgadillo, 2023) y 'El eco' (Tatiana Huezo, 2023), que muestran la compleja relación entre territorio y comunidad en la actualidad. ESCAPARATE DE REPÚBLICA DOMINICANA Muy relacionada con el ciclo anterior, Cineteca Madrid acoge una nueva edición de Todo Cine, Todo Dominicana, en colaboración con la Embajada y con la Dirección General de Cine de la República Dominicana. Un escaparate del trabajo que se está realizando en un país en plena expansión que busca posicionarse en el panorama internacional. El ciclo no solo incluye proyecciones, sino también charlas y encuentros con cineastas y actores dominicanos, planteándose como una experiencia completa para los amantes del séptimo arte. CINE TAIWANÉS Y VIDEOJUEGOS Por otra parte, Lee Kang-sheng, colaborador habitual del cineasta taiwanés Tsai Ming Liang, viaja por el mundo haciendo el rol de un monje caminante. La figura está inspirada en Xuanzang, un monje budista de la dinastía Tang que recorrió miles de kilómetros a pie entre China y la India. Bajo esta premisa, Cineteca Madrid programa una muestra del cine de Tsai Ming Liang, quien captura con su cámara la lentitud, la contemplación y la belleza de un viaje aparentemente sin destino. El ciclo es una invitación a reflexionar sobre la vida a un ritmo pausado y sobre cómo el simple acto de caminar puede ser transformado en una obra de arte. Por otra parte, el colectivo austriaco Total Refusal, especializado en la intervención artística en videojuegos, llega a Cineteca Madrid para ofrecer una retrospectiva de sus trabajos más destacados. Este grupo "reutiliza y reinterpreta imágenes de videojuegos transformándolas en obras que cuestionan el aparato político y social que se esconde tras las estéticas envolventes de los mundos virtuales". A través de cortometrajes como 'Disaster Tourism' (2021), exploran temas como la colonización, la violencia y la alienación en estos espacios. Junto a las proyecciones, 'Total Refusal' ofrecerá una clase magistral en la que profundizará sobre sus técnicas de reapropiación y análisis crítico de los videojuegos. La programación de octubre en Cineteca Madrid incluye asimismo una variada oferta de estrenos y eventos especiales que complementan los grandes ciclos temáticos habituales. Entre ellos, destacan el 10º Another Way Film Festival, dedicado a la sostenibilidad y el medio ambiente; así como la muestra 'Nosotras contamos', iniciativa de Mujeres de Cine que en 2024 alcanza su 15 edición y que ofrecerá dos sesiones de la sección Germinal, dedicada a la creación de jóvenes cineastas, con foco en directoras madrileñas. Además, la trilogía europea del cineasta gallego Juan Pinzás será uno de los atractivos del mes, así como los pases especiales de 'Fin de viaje, Sahara', que se unen a las secciones habituales de Cineteca como La noche zeta, Relatos del ruido, Así son las cosas, CIMA en corto o DOCMA.

