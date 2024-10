Carolina Cerezuela nos habla del secreto de su matrimonio

Formando una de los matrimonios más consolidados a nivel nacional, Carolina Cerezuela y Carlos Moyà llevan más de diecisiete años y siguen igual de enamorados que el primer día. Tan solo hay que escucharla a ella hablar de él para saber que la llama sigue igual de viva que le primer día. Hace unos días pudimos hablar con la modelo y nos confesaba que disfruta mucho del mes de septiembre porque "empiezas con los nuevos propósitos, metes los niños en el cole, organizas un poco el año". Y es que, a pesar de que ellos tienen "un calendario muy cambiante, sobre todo por el calendario de mi marido y yo me voy ajustando un poco su calendario y al de los niños", son capaces de ir "encajando" todo. Si hay algo que tiene claro es que "no renuncio a lo mío, simplemente la vida son prioridades y tú vas priorizando y ya está. Y ahora los niños en el cole, Carlos está un poquito ahí, van ubicando, van reestructurando calendarios y nosotros tenemos en plan musical, hay un proyecto, que no digo nada, a ver si sale, que es de tele y luego a nivel musical pues tenemos el proyecto de grabar nuevos temas y de ir sacándolos como single a lo largo". También le preguntábamos por el secreto de su matrimonio y nos explicaba que "yo pienso mucho en él, en lo que es mejor para él, y él piensa mucho en mí, en lo que es mejor para mí, entonces cada uno intenta sumar al otro y las cosas funcionan". Cuando piensa que lleva más de diecisiete años con él siente que es "mucho tiempo para lo reciente que me parece todo, ¿sabes? Es verdad que en nosotros la palabra rutina no está, cada día es un plan nuevo, es un plan interesante. ¿Qué hacemos hoy? Tú vas para acá y tal, nos encontramos aquí, siempre hay cambios, hay cosas nuevas y eso es maravilloso".

