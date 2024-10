Biden fija en 125.000 los permisos de admisión de refugiados en EEUU para el próximo año

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha fijado en 125.000 los permisos de admisión de refugiados en el país para el próximo año, alegando que esta medida "está justificada por preocupaciones humanitarias o, de otro modo, es de interés nacional". Según el memorando firmado por el mandatario, esta cifra de admisiones se distribuirá de forma regional, de forma que se permita la entrada de 35.000-50.000 personas de América Latina y el Caribe, 30.000-50.000 de África, 30.000-45.000 de Oriente Próximo y Asia Meridional, 10.000-20.000 de Asia Oriental y 2.000-3.000 de Europa y Asia Central. "Los rangos de asignación anteriores tienen por objeto proporcionar flexibilidad a medida que surjan las necesidades, pero el total de admisiones entre todas las regiones no puede superar las 125.000", ha especificado Biden, que ha agregado que se pueden "transferir admisiones no utilizadas asignadas a una región en particular a una o más regiones si existe la necesidad". La migración es una de las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, cita en la que se enfrentarán la demócrata Kamala Harris, 'número dos' de Biden', y el republicano Donald Trump.

