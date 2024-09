Uribes: "Hay que erradicar la conducta de estas minorías por la vía de la educación y de la sanción"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado que se debe "erradicar la conducta" de individuos como los que el domingo obligaron a parar el derbi entre el Atlético y el Real Madrid en el Cívitas Metropolitano por el lanzamiento de objetos al terreno de juego, y ha indicado que deberán hacerlo "por la vía de la educación y por la vía de la sanción". "Habrá medidas en cuanto se tengan los datos y las evidencias, y para eso se ha pedido colaboración al club. Habrá seguro sanciones", confirmó el máximo mandatario del CSD a los micrófonos de MARCA durante la Gala del Deporte Femenino de MARCA, que se celebra en el Hipódromo de la Zarzuela. En este sentido, recalcó que los hechos "fueron graves". "La Comisión Antiviolencia se ha reunido esta mañana, está estudiando las imágenes. Tenemos que ser muy claros, muy contundentes en la condena, y también hacer pedagogía. Debemos lograr que el deporte, que es pasión, que es competencia, que es rivalidad, no se confunda con violencia", manifestó. "Hay que hacer una tarea en el ámbito educativo, estamos obligados a hacerla todos, los clubes, el Consejo Superior de Deportes y las aficiones. La gran mayoría de las aficiones al fútbol son gente sensata, que disfruta de su equipo. Hay que tratar de erradicar la conducta de estas minorías por la vía de la educación y por la vía de la sanción", continuó. Respecto al deporte femenino, Uribes aseguró que se están viviendo "unos años dulces". "Se ha hecho mucho desde las federaciones deportivas, pero también desde el Gobierno de España. Desde el Consejo Superior de Deportes hemos apostado seriamente no solo por el fútbol femenino, sino en todos los ámbitos, y creo que los frutos ahí están. Lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, lo hemos visto en los Juegos Paralímpicos, y vamos a reconocer también a Susana Rodríguez", expresó. "Me parece que este es el camino, el camino de la igualdad, que es lo más importante. La Ley del Deporte señala bien esa dinámica de reforzar, de universalizar el derecho y, por tanto, de promover el deporte femenino en todas las dimensiones, no solo el deporte de élite o de alta competición, sino también el deporte entendido como salud, bienestar, ocio, y que se extienda también a todas las mujeres y a todos los ciudadanos", prosiguió. Por último, habló de su experiencia en las citas del pasado verano. "Estuve los Juegos Olímpicos enteros y los Juegos Paralímpicos enteros, y la verdad es que disfruté mucho, sufrimos también, era un carrusel de emociones permanente. España compite siempre, más allá del número de medallas, estamos en casi todos los deportes, somos temidos por los adversarios. Creo que se ha hecho muy bien y hemos tenido grandes éxitos. Lo de las chicas de waterpolo fue extraordinario", concluyó.

