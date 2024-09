Risto Mejide nos habla de Tamara Falcó como su compañera en 'Got Talent'

El debut de Tamara Falcó como jurado en 'Got Talent' está siendo de lo más comentada porque su naturalidad y espontaneidad están cautivando a un público que no sabía cuál iba a ser la actitud que tuviese con todos los participantes. Hace unos días pudimos hablar con Risto Mejide sobre la Marquesa de Griñón y nos confesaba que "ha sido una gran compañera, está siendo una gran compañera. Lo más importante es que está siendo ella misma". En cuanto a la relación que ha habido entre ellos, Risto nos explicaba que "hay buen rollo y pique, que es de lo que se trata", algo que hemos visto ya en pantalla y que parece gustarle porque "nos picamos mucho porque nos buscamos las cosquillas". El escritor desvelaba que "a mí me gusta que sea ella misma, yo creo que no hay una forma correcta incorrecta de ser jurado, lo que hay es que ser auténtico, hay que ser natural, yo soy como soy, como jurado y ella también". Muy discreto y poco dado a hablar de su vida privada Risto nos contaba que actualmente se encuentra "muy bien, trabajando mucho y con salud y todo perfecto, o sea que muchas gracias".

