Representante de Unión Europea, Josep Borrell, llega a México a investidura de Sheinbaum

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, llegó este lunes a México para asistir a la investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y se une a una veintena de líderes mundiales que estarán en el evento este 1 de octubre.

En un comunicado, la Unión Europea (UE) señaló que Borrell estará en México este 30 de septiembre y 1 de octubre, en donde además de la ceremonia de toma de posesión de la primera mujer presidenta del país, se reunirá con diferentes autoridades.

Estos encuentros tendrán como objetivo “discutir el fortalecimiento de la asociación estratégica UE-México, las prioridades del nuevo Gobierno y nuevas oportunidades de cooperación”, puntualizó el texto.

Mientras que el 1 de octubre acudirá a la investidura de Sheinbaum y, posteriormente, a la recepción oficial que se ofrecerá a los invitados.

Además, recordó que el 1 de octubre coincide con la fecha en que entró en vigor el Acuerdo Global Unión Europea-México hace 24 años.

“Desde entonces, los flujos comerciales entre ambas partes se han más que cuadriplicado”, enfatizó y recordó que actualmente la UE es el tercer socio comercial de México, el segundo mercado de exportación para México y el segundo inversionista extranjero en el país.

“Además, la UE es un socio clave de México a nivel político y de cooperación, en áreas como el desarrollo sostenible, la transición verde y la cohesión social”, concluyó.

Hasta ahora, además de Borrell, la mandataria electa ha informado en un comunicado de la llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric; de Honduras, Xiomara Castro, y de Paraguay, Santiago Peña..

Asimismo, arribó a México la vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, Tie Ning.

"Se espera que en las próximas horas lleguen al AIFA, los presidentes de Guatemala, César Bernardo Arévalo; de República Dominicana, ⁠Luis Rodolfo Abinader Corona; y Jill Biden, esposa de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica", concluyó el comunicado.

Estos líderes tendrán una comida con López Obrador en el Palacio Nacional este lunes y una cena con Sheinbaum en el Museo de Ciudad de México.

La pasada semana causó controversiala decisión de Sheinbaum de no invitar al rey Felipe VI de España porque el monarca no respondió a un carta que le envió López Obrador en marzo de 2019 para solicitarle que reconociera los abusos cometidos por los españoles contra los pueblos indígenas de México en la conquista, a lo que Madrid respondió que no enviaría a ningún representante en señal de rechazo. EFE

