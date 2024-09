Luitingo desvela cómo se encuentra su padre tras su última intervención

Jessica Bueno y Luitingo asistieron juntos este viernes, 27 de septiembre, a la Gala Tierra De Hombres, en Sevilla y pudimos ver lo enamorados que están. Disfrutando de su relación, ambos fueron preguntados por la actualidad informativa y por el revuelo que causó la entrevista póstuma de Julián Muñoz. "A mí lo único que me une en partes es mi hijo Fran y solo tengo relación con su padre, obviamente, estoy totalmente desvinculada de toda la familia, no sé nada de sus vidas. No sé nada de su pasado, ni tampoco, nada más" explicaba la modelo. En cuanto a su hijo, Jessica nos confesaba que "sabe quién es su abuelo porque imagino que suele hablar mucho más con su padre, pero saber, obviamente, sabe quién es su abuelo porque le hablan de él desde que es pequeño". Eso sí, aunque sabe que su abuelo fue una gran figura del toreo, no quiere seguir sus pasos porque "le gusta mucho el fútbol, te digo que más que jugar, que también lo juega, porque está en la edad de jugar al fútbol a todas horas, le encanta el fútbol, verlo, no es de ningún equipo en concreto, le gustan todos los equipos y disfruta viendo muchos partidos y comentándolo". Por último, le preguntábamos al cantante sobre su padre tras ser intervenido por el cáncer que padece y nos desvelaba que "ha salido todo muy bien, la han tratado perfectamente, la han operado, ya la han limpiado todo y está en recuperación, están muy nerviosos, él es muy aprensivo con esas cosillas y a nosotros nos ha asustado mucho, pero la verdad que está todo perfecto".

