HRW denuncia que los ataques de Israel afectan especialmente a menores discapacitados: "No es la misma niña"

La ONG Human Rigfhts Watch (HRW) ha denunciado este lunes la difícil situación a la que tienen que hacer frente los miles de niños con discapacidad en la Franja de Gaza desde que comenzaron los ataques israelíes el 7 de octubre. "Se tira del pelo y se muerde las uñas. No es la misma niña", dice Juloud, madre de Sara. "El asedio continuo de Gaza, la obstrucción ilegal de la ayuda humanitaria , el uso de la hambruna como arma de guerra y el daño y la destrucción de hospitales causan un daño desproporcionado a los niños con discapacidades", señala la ONG. En su último informe titulado ''Destruyeron lo que teníamos dentro': Niños con discapacidades en medio de los ataques de Israel sobre Gaza', HRW relata cómo los niños que han adquirido una discapacidad y los que ya tenían una se enfrentan a una precaria situación de seguridad y dificultades adicionales. "Los ataques ilegales del ejército israelí están dañando y traumatizando a los palestinos en todo Gaza, pero los niños con discapacidad se enfrentan amenazas cada vez mayores a sus vidas y seguridad", ha explicado la responsable de HRW Emina Cerimovic, quien ha pedido a los socios de Israel que dejen de suministra armas. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha informado de que miles de niños de Gaza han adquirido una discapacidad como consecuencia de los ataques de Israel. Antes de esa fecha, eran unos 98.000 los menores que ya contaban con una. HRW se ha entrevistado con veinte familias de algunos de estos niños con discapacidad, además de con uno de ellos y una docena de trabajadores médicos y humanitarios para poder llevar a cabo este último informe. Entre estas personas se encuentra Leila al Kafarna, madre de tres hijos, uno de los cuales ha perdido un brazo como consecuencia de un ataque israelí sobre un mercado del campo de desplazados de Nuseirat y después de que no fueran advertidos de que sería bombardeado. "El misil impactó en el supermercado y perdí el conocimiento... Me desperté y todavía estaba sosteniendo la mano de mi hijo, así que comencé a correr... y luego sentí que mi hijo no pesaba (...) Entonces, miré y no vi a mi hijo, y fue entonces cuando descubrí que solo estaba sosteniendo su brazo", ha relatado esta madre. Ghazal, una niña de 15 años con parálisis cerebral, ha contado a la ONG que perdió su dispositivo de asistencia durante un ataque israelí. Sintiéndose una "carga extra" para su familia tras no poder encontrar un sistema de transporte alternativo, cuenta que les pidió que la dejaran. "Me di por vencida y me senté en el suelo en medio de la carretera. Les dije que siguieran sin mí", ha recordado. RESTRICCIONES A LA AYUDA HUMANITARIA El bloqueo del Gobierno israelí a la entrega de ayuda humanitaria resulta especialmente dañino para todos estos menores debido a sus particularidades. Así, muchos de ellos dependientes de una dieta específica sufre sobremanera del uso del hambre como arma de guerra, por ejemplo. Todos los mecanismos del Derecho Internacional prevé la protección de las personas con minusvalía durante los conflictos armados. Israel como firmante en 2012 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, está obligado a adoptar "todas las medidas necesarias" para garantizar su protección y seguridad. Entre todas estas medidas se incluye el acceso a los medios necesarios para su supervivencia, como comida, agua, medicamentos, atención sanitaria y dispositivos de asistencia. PRESIÓN A ISRAEL Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y otros Estados miembros de la Unión Europea, así como otros aliados israelíes, deberían condenar de manera específica los abusos de Israel que causan especial daño a estos niños. En esa línea, estos gobiernos deberían imponer sanciones y otras medidas para presionar al Gobierno israelí a cumplir con sus obligaciones internacionales, al mismo tiempo que aborda las necesidades de los niños palestinos con discapacidad. Asimismo, la ONG también insta a Israel a cooperar con sus las autoridades palestinas y egipcias para identificar a los niños con discapacidad que necesitan tratamiento médico en el extranjero y facilitar su evacuación. HRW alerta a los Estados socios de Israel de que si continúan proporcionando armas y asistencia militar a Israel corren el riesgo de ser cómplices de crímenes de guerra a medida que todo este armamento sigue siendo utilizado contra espacios ampliamente poblados, así como contra infraestructuras civiles. "Las autoridades israelíes deben tomar medidas inmediatas para poner fin a las muertes, lesiones y sufrimientos injustificados de los niños, en particular de los que tienen discapacidad", ha enfatizado Cerimovic. "Los gobiernos deben adoptar urgentemente medidas para presionar a Israel a que cumpla con sus obligaciones legales para prevenir más atrocidades y garantizar que se respeten los derechos de los niños con discapacidad", ha reclamado.

Compartir nota: Guardar