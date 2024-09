Antoine Griezmann confirma su adiós a selección francesa de fútbol para"abrir paso a una nueva generación"

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, confirmó este lunes "con profunda emoción" su retirada internacional con el objetivo de "pasar página y abrir paso a nueva generación" y después de haber disputado 137 partidos desde su debut en 2014 y de haberse proclamado campeón del mundo en 2018. "Hoy, con profunda emoción, anuncio mi retirada como jugador de la selección de Francia. Después de 10 años increíbles, marcados por desafíos, éxitos y momentos inolvidables, es hora de pasar página y abrir paso a la nueva generación", señaló Griezmann en un comunicado en sus redes sociales. Griezmann deja la selección francesa tras haber disputado un total de 137 partidos, en los que anotó 44 goles y repartió 38 asistencias. Debutó el 5 de marzo de 2014 con 22 años en un amistoso en el Stade de France ante los Países Bajos, donde fue titular, y con los 'Bleus' se proclamó campeón del mundo en 2018 y de la Liga de Naciones, en una final ante España, en 2021, además de ser subcampeón de la Eurocopa de 2016, donde fue el máximo goleador del torneo con seis tantos y elegido el 'MVP'. Para el de Macon, lucir la camiseta 'bleu' "fue un honor y un privilegio". "Desde marzo de 2014 y hasta este septiembre, tuve la oportunidad de vivir momentos increíbles junto a compañeros excepcionales", remarcó el jugador rojiblanco. "Compartimos victorias que quedarán grabadas para siempre en nuestra memoria, así que gracias por estos preciosos recuerdos que creamos juntos. También me gustaría agradecer a la afición que siempre ha estado ahí, en los momentos de alegría y en los momentos de duda. Vuestra pasión, fervor y lealtad han sido para mí una verdadera fuente de energía", añadió Griezmann. Además, el delantero confesó su "enorme agradecimiento" a todo el personal de la selección, en especial al actual seleccionador, Didier Deschamps, el cual le hizo debutar y con el que ha sido prácticamente indiscutible. "Su confianza y apoyo a lo largo de mi carrera internacional han sido esenciales para mi desarrollo como deportista", recalcó. "Dejo la selección de Francia con un profundo sentimiento de orgullo y gratitud. Tuve el honor de representar a nuestro país y la oportunidad de vivir momentos extraordinarios como ser campeón del mundo. Seguiré siguiendo a los 'Bleus' con pasión y apoyando a este equipo que tanto me ha dado. Estoy convencido de que el futuro es brillante y no puedo esperar a ver brillar a la próxima generación. Muchas gracias a todos por su amor y apoyo. Hasta pronto, Antoine", sentenció. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/909266/1/antoine-griezmann-confirma-adios-seleccion-francesa-futbol TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

