Agustín Bravo asegura que no tiene una conversación pendiente con Isabel Pantoja

Agustín Bravo ha vuelto esta semana a la palestra mediática debido a una confesión de Julián Muñoz en la entrevista póstuma que se emitió el miércoles pasado al contar que la culpable de que le apartaran de Canal Sur fue Isabel Pantoja. Hemos hablado con el conocido presentador y nos ha confesado que "no" tendría una conversación con ella porque "tampoco me ha interesado nunca, pero como personaje, hay personas con las que me he sentido más cercano, Rocío Jurado a lo mejor". Y es que también nos explicaba que "con Isabel nunca he tenido ningún tipo de feeling, pero ahora a lo mejor menos, ¿no?" por lo que "nunca" tendría ninguna conversación con ella. Además, Agustín nos reconocía que "a la Pantoja la hemos creado entre todos, ¿no? Pero que ahí hubo un momento que había sobresaturación"... aunque nos dejaba claro que "el culpable no era yo y me cortaron la cabeza a mí".

