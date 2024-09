Simeone: "Hay que sancionar a los que tiraron objetos y a los que provocan"

Madrid, 29 sep (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró, sobre los incidentes en el derbi que motivaron la suspensión del encuentro durante 22 minutos por el lanzamiento de mecheros desde el Fondo Sur que "hay que sancionar a los que lanzan y a los que provocan", en referencia al cancerbero del Real Madrid.

"Mi opinión es que la gente que ha cometido incidentes que el club los sanciones. Esta gente no la necesitamos. Necesitamos a la gente que nos acompaña y nos apoya. Éstos perjudican al club, pero cuidado, eso no justifica el generar situaciones que generamos los protagonistas. Los protagonistas podemos ayudar a que las cosas no sucedan. Se debe sancionar a los que hacen incidentes y al que provoca. Se ve claramente cuando Courtois carga a la gente y se ríe". EFE.