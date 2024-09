La Puerta del Sol vuelve a llenarse para protestar contra Maduro, con la presencia de Edmundo González

La Puerta del Sol de Madrid ha vuelto a llenarse este sábado por la tarde de manifestantes contra el régimen de Nicolás Maduro en una concentración que ha contado con la presencia de Edmundo González, líder de la oposición venezolana exiliado en España, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre varios dirigentes del PP. Alrededor de 5.000 personas, según la cifra facilitada por la Delegación del Gobierno, se han manifestado en el centro de Madrid convocadas, como en centenares de ciudades de todo el mundo, cuando se cumplen justo dos meses de las elecciones presidenciales. Sobre las 20.00 horas de la tarde Edmundo González Urrutia subía a un escenario, instalado frente a la Presencia de la Comunidad de Madrid, sosteniendo una bandera de Venezuela mientras los asistentes le coreaban "presidente". Al igual que la manifestación celebra en la Puerta del Sol el pasado 17 de agosto, los manifestantes llevan numerosas pancartas con fotos de los presos políticos y carteles con lemas como 'Por la libertad de Venezuela' y 'No nos callarán'. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo se acercó a saludar a los manifestantes, a quienes les transmitió "ánimo" y al abrazar a Edmundo González le dijo: "Has ganado la Puerta del Sol ya". Por el PP, además, han asistido el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, la portavoz adjunta del PP en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, y la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez. Al término, los líderes 'populares' se han hecho una foto junto con González Urrutia y la bandera de Venezuela frente a la Real Casa de Correos. AYUSO DENUNCIA FALTA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones a los medios, ha transmitido "nuevamente" el apoyo al pueblo venezolano "después de este éxodo de la hambruna, de la pobreza y de más de 2.000 detenidos, entre ellos menores". Además, ha clamado por que las instituciones tanto en España y Europa como del mundo, y las democracias liberales, declaren "de una vez por todas el fin de la tiranía, del tirano, de la dictadura y proclamen a Edmundo González". Ayuso ha denunciado la "falta de transparencia" del Gobierno, hecho que ha propiciado que "otras voces" tengan que estar haciendo lo que el Ejecutivo debería: "Que es decidir y declarar de una vez por todas el fin de la dictadura de Maduro y sin contemplaciones y que todas las instituciones hagan su trabajo para que caiga", ha indicado. "El presidente del Gobierno y el Gobierno tienen, a su vez, un compromiso con el expresidente Zapatero que tiene secuestrado tanto a la voluntad del Partido Socialista como del Gobierno que representa a todos los españoles y a nadie se le escapa que él está detrás y no sabemos por qué intereses, por qué motivos, uno se lo puede imaginar, pero hay una falta de transparencia total", ha asegurado la presidenta madrileña, quien ha indicado que le gustaría ver en algún momento también a María Corina Machado. "Me gustaría ver en algún momento a María Corina Machado, a quien también le quiero enviar desde aquí un abrazo muy fuerte puesto que pensamos mucho en ella, es una mujer también muy valiente que como el mundo se ha jugado la vida, han ganado unas elecciones a pesar de las dificultades, de las trampas", ha declarado Ayuso. ANTONIO LEDEZMA A la concentración también ha acudido Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, exiliado en España, quien ha afirmado que "Maduro está cometiendo un atraco con el mayor de los descaros y es entonces cuando tiene que hacerse presente la comunidad internacional con acciones" En su opinión Maduro "ha quedado al desnudo como lo que es: un dictador estrafalario que es capaz de cometer uno de los robos más absurdos y grotescos de unas elecciones". Ledezma ha destacado que el Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados hayan reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones. "Ahora hay que obligar a Maduro a que acate el triunfo del ganador legítimo de las elecciones", ha indicado. Por su parte, la directora de Proyectos de Foro Madrid, Edmaly Maucó, ha acudido a la protesta y ha recordado el apoyo de Foro Madrid y Vox al pueblo de Venezuela "que decidió dejar atrás la tiranía". Además, ha pedido "contundencia a la comunidad internacional" para que reconozcan a Edmundo González como presidente de Venezuela.

