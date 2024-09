Colate Vallejo-Nágera bromea con las fotografías del emérito con Bárbara Rey

No se ha hablado de otra cosa esta semana que de las fotografías que han salido publicadas del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey en actitud cariñosa que confirman que tuvieron un romance en el pasado. Un secreto a voces del que se ha hablado durante años, pero del que nunca habíamos visto ninguna prueba visual. Este sábado, 28 de septiembre, tuvimos la oportunidad de preguntarle a Colate Vallejo-Nágera y lo cierto es que nos sorprendió su respuesta ya que nos aseguró que "he hablado con el rey y no me ha dicho nada". Esquivando por completo las cuestiones para no tener que dar su opinión sobre las fotografías, nos aseguraba que "no las he visto" y, más tarde, aclaraba que no ha hablado con nadie del entorno del emérito: "Es mentira, cómo voy a hablar con el rey". Colate acudía a Las Ventas para despedir a Enrique Ponce de los ruedos y aprovechaba la presencia de las cámaras para tener unas bonitas palabras sobre él: "Una de las grandes figuras de la historia".

