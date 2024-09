Ángel Cristo Jr. anuncia que seguirá desvelando la historia de su madre

"Yo me moriré tranquilo porque España sabrá lo que ha pasado" confesó Ángel Cristo Jr. en su última entrevista en '¡De viernes!' en la que habló de la publicación de las fotografías del emérito con Bárbara Rey y además, explicó que "siento vergüenza porque esta situación se haya dado, no me gusta que se haya expuesto todo esto, que el rey haya tenido que exponerse a todo esto, pero hay que contar la verdad". Además, anunciaba que "voy a seguir hasta el final, muy a pesar de ellas", dejando entrever que la comercialización de estas fotografías es solo el principio: "Lo que tiene que hacer mi madre es mirarme a mí a los ojos, llevarme ante un juez y decir que no me puso a mí a hacer esas fotografías". Este sábado pudimos hablar con él y advertía que todavía hay cosas por contar de su infancia y vida de su madre: "en un programa nunca hay tiempo para todo lo que uno quiere decir" y confesaba que no tiene miedo a las posibles repercusiones porque "hay que ser valiente". El hijo de Bárbara Rey evita desvelar qué le han parecido las declaraciones de su hermana sobre su deseo de que entre en prisión y justificaba su silencio a las preguntas porque "vamos a las fiestas del colegio de mi hija y es todo lo que os puedo decir".

