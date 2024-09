Ana Cristina Portillo y Santiago Camacho se dan el 'Sí, quiero' en Jerez de la Frontera

Día especial para la familia Osborne. Ana Cristina Portillo, hija pequeña de Sandra Domecq, se ha casado en la Catedral de Jerez de la Frontera con Santiago Camacho rodeada de todos sus seres queridos y, como no podía ser de otra manera, de sus hermanas: Alejandra, Claudia y Eugenia Osborne. Demostrando la unión tan fuerte que tiene con sus hermanas mayores, las tres esperaban en las inmediaciones su llegada para cogerle la gran capa que lucía su vestido de novia y acompañarla al altar, donde le esperaba su prometido. Santiago llegaba minutos antes del brazo de su madre y confesaba ante las cámaras desvelando que se encontraba "un poquito" nervioso y, además, "deseando y como loco" de ver a Ana Cristina. Para evitar acaparar el foco mediático, Bertín ha decidido no acudir a la ceremonia matrimonial, pero sí que se espera que esté presente en la celebración, ya que él mismo confesó que "es una hija más" y que estaba invitado a la boda. Por su parte, las hermanas Eugenia y Alejandra han desvelado en su entrada que están "muy contentas porque es un día muy importante y estábamos deseando que llegase". Además, desvelaban que su hermana ha sido la encargada de diseñar los estampados de sus vestidos: "Ella ha hecho los estampados, los ha pintado, los de las tres hermanas y los de todas las testigos y ya cada uno se ha hecho el traje como ha querido". En cuanto a si llevará algo de su madre, la recordada Sandra Domeq, desvelan que no: "Lleva cosas que le recuerdan a ella, pero nada de ella".

