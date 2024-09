VÍDEO: Ancelotti: "Entiendo las quejas del Atlético, a nosotros nos ha pasado muchísimas veces"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que entiende "las quejas" del Atlético de Madrid, su rival este domingo en el derbi del Cívitas Metrpolitano, por disponer de menos días de preparación para el encuentro, y cree que el equipo de Diego Pablo Simeone "va a pelear hasta el final por esta liga" con el FC Barcelona y los madridistas. "Las entiendo, porque nos ha pasado a nosotros también muchísimas veces, la mayoría contra el Atlético mismo. Entonces, lo entiendo", declaró en la rueda de prensa previa. "Será, como siempre, un partido complicado contra un gran rival. Es un partido siempre muy competido, muy luchado, muy entretenido también, con muchos goles, porque los equipos tienen jugadores con mucha calidad. Va a ser un espectáculo", añadió. Además, recalcó que el partido contra Atlético "es siempre especial". "Es un derbi y todos los derbis en todos los países son partidos especiales. Es un equipo que creo que ha mejorado mucho comparándolo con el año pasado, ha fichado jugadores muy buenos, ha mejorado su plantilla y creo que va a pelear hasta el final por esta liga con nosotros y con el Barcelona", indicó. Por otra, parte, el técnico italiano reconoció que "prever lo que va a pasar mañana es muy complicado". "Nosotros tenemos un plan que queremos aplicar, aprovecharlo y disfrutarlo, a ver si sale bien", desveló. "Tenemos que evitar los errores que hicimos el año pasado. Aquella derrota nos despertó, mejoramos a nivel defensivo. Obviamente, este aprendizaje del año pasado nos puede venir bien para el partido de mañana", rememoró. También restó importancia al ambiente que puedan encontrarse en el Metropolitano, sobre todo Vinícius. "No opinamos de esto ni hablamos de esto. Nosotros pensamos en hablar del partido, en preparar bien el partido. A nivel general, creo que la justicia está tomando medidas, está tomando decisiones, sobre todo la semana pasada. No tenemos que preocuparnos del tema, estamos focalizados. Hay otros organismos que se dan cuenta de esto y se preocupan de ello", afirmó. En otro orden de cosas, no desveló si el recuperado Eduardo Camavinga será titular este domingo. "Camavinga está disponible, ha entrenado bien, se ha recuperado bien, está en una buena condición. Está disponible para mañana, y cuando uno está disponible puede jugar 90 minutos o 0 minutos", dijo. Tampoco se mostró preocupado por la ausencia del francés Kylian Mbappé. "La posición de Bellingham depende mucho del papel y de la estrategia que tenemos que hacer. Obviamente, sin Mbappé cambia un poco, pero no mucho, porque el año pasado jugábamos sin él. Es una pena que no esté en este partido, pero creo que su ausencia la podemos arreglar bien", expresó. Respecto a su propio equipo, considera que ha "mejorado, sobre todo teniendo en cuenta el último partido". "Hay que tener en cuenta también el despiste que tuvimos en los últimos 10 minutos del partido, pero el último partido ha sido el de un equipo más solidario, más compacto y más efectivo. Hemos marcado muchos goles, todos de buena calidad, estamos en el buen camino. Mañana es un test muy importante en este sentido. El equipo compacto creo que es la clave de este partido", explicó. "No me fijo mucho en el sistema porque un 4-3-3 puede cambiar. Puedes tener un 4-4-2 con los mismos jugadores. No es que metiendo un medio más juguemos 4-4-2 y con un delantero más, un 4-3-3. Puede ser que con tres delanteros juegues un 4-4-2, si pongo a Vini o a Rodrygo, no me fijo en esto. En lo que me fijo para el partido de mañana es en que el equipo sea solidario y tenga compromiso", prosiguió. Por último, Ancelotti insistió en que deben tener cuidado con las quejas y las tarjetas amarillas. "Creo que hemos sido demasiado agresivos para protestar en los últimos partidos. La única manera es evitar protestas innecesarias", apuntó, antes de hablar de la posibilidad de que Vinícius gane el Balón de Oro. "Se lo merece por la efectividad que ha tenido, sobre todo en la 'Champions League', permitiéndonos ganarla, marcando en la semifinal y la final. Yo creo que lo va a ganar él, pero si no lo gana, no pasa nada, seguimos y él sigue también", finalizó. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/908944/1/ancelotti-entiendo-quejas-atletico-nosotros-nos-pasado-muchisimas-veces TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

