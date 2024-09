Un misil procedente de Líbano provoca un incendio y cortes de luz en Cisjordania

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este sábado del impacto de un proyectil procedente de Líbano que ha causado un incendio y cortes del servicio eléctrico en Cisjordania. No hay heridos. El cohete fue lanzado en la tarde desde territorio libanés y cayó cerca de Jerusalén, según la versión militar israelí, recogida por el diario 'The Times of Israel'. Las autoridades locales han indicado que el proyectil ha caído en una zona abierta y ha provocado un incendio y algunos cortes de electricidad en poblaciones cercanas. El Servicio de Bomberos y Rescate ha informado de que trabaja ya para sofocar un incendio cerca del asentamiento de Mitzpe Hagit provocado por el impacto de un misil.

