Tamara Falcó confiesa lo duro que está siendo quedarse embarazada: "He probado varios métodos, pero tengo mis creencias"

Más sincera que nunca. Así se ha mostrado este jueves Tamara Falcó en 'El Hormiguero' sobre sus deseos de quedarse embarazada tras su boda con Íñigo Onieva en julio de 2023, cuando Pablo Motos le ha preguntado directamente por la expectación que se ha creado en torno a sus ganas de convertirse en madre. "Cuando estás soltera, te preguntan cuándo tendrás novio. Cuando te casas, que cuándo llegará el bebé", ha reconocido con una sonrisa, confesando que aunque ha "probado varios métodos con varios médicos", todavía no ha cumplido su sueño. "Me estoy cuidando la microbiota con Xavi Verdaguer y con mi otra doctora estoy viendo otras opciones", ha desvelado. "Yo tengo mis creencias y para mí están mucho más limitadas las opciones" ha añadido, haciendo referencia a que aunque por su fé no se plantea someterse a una fecundación in vitro, tiene "muchas esperanzas" en el "método natural" que está siguiendo en la actualidad en una clínica de Barcelona. "Ahora resulta más complicado quedarse embarazada que en otras épocas" ha admitido la marquesa de Griñón, que el próximo mes de noviembre cumplirá 43 años. Un momento en el que el presentador le ha preguntado cómo lleva todo este proceso Íñigo, que también está muy "ilusionado" ante la perspectiva de ser padre y "claro, él también tiene que hacer cosas. Me va a matar..." ha apuntado entre risas antes de que Motos le asegurase que no tenía por qué dar más información sobre el tema. La pareja no es la única que está deseando ampliar la familia, ya que como ha revelado Tamara, su madre Isabel Preysler "quiere que Íñigo y yo tengamos un niño o una niña. Pero que sea lo que Dios quiera. Ella me pregunta, pero hay ciertas cosas que, si no pasan, es que no son para mí".

