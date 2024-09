Morientes: "Rodrygo parece el 'patito feo', pero es un jugador extraordinario"

El exdelantero del Real Madrid Fernando Morientes reflexionó que el brasileño Rodrygo Goes "puede parecer el 'patito feo'", pero "es un jugador extraordinario" dentro de un ataque "brutal", al mismo tiempo que confesó que le daría el Balón de Oro a Vinícius Júnior, un jugador que "no sería el mismo" sin su "temperamento". "Es relativamente pronto para pensar en problemas para cualquiera que pierda. El Barça ha empezado muy bien, pero la Liga es muy larga y pasan tantas cosas durante las temporadas que, evidentemente, yo creo que anímicamente le viene muy bien a cualquiera de los dos equipos ganar a uno de sus grandes rivales, y encima siendo un derbi", dijo el exjugador en una entrevista a Europa Press. Antes de disfrutar del lanzamiento del videojuego EA Sports FC 25 en la Casa de Campo de Madrid, Morientes expresó que el resultado de un derbi "se vive mucho por la afición", porque "hay una rivalidad sana en muchos casos", que "debería ser en todos". Y ese partido no se lo perderá un Vinícius Júnior en el foco mediático por su actitud con los árbitros, además por sus actuaciones sobre el césped. "Tiene mucho temperamento, pero no sé si sería el mismo Vinícius. Me da la sensación que él tiene que ser protagonista en todos los sentidos. Y eso, a veces, le hace mejor jugador. En ningún momento he visto que se salga de los partidos. Es un chico joven también", explicó. "Tiene algo muy bueno y es que tiene a Ancelotti. Ancelotti estoy convencido que tiene que darle mil charlas individuales para que ese tipo de situaciones vayan mejorándolas, como nos ha pasado a todos", agregó sobre el comportamiento del brasileño. Y Morientes tiene claro que debe ser el ganador del Balón de oro. "Creo que sí. Me gustaría también que se lo diesen a algún español. Carvajal ha estado muy bien. Rodri también ha estado muy bien, pero es que la temporada de Vinícius ha sido espectacular. No creo que se lo den a otro, también por los títulos, encima siendo importante", destacó. "A CUÁNTOS DELANTEROS LES GUSTARÍA EMPEZAR COMO MBAPPÉ EN UN CLUB" El '7' brasileño forma parte de un ataque en el que aparece también el flamante fichaje Kylian Mbappé, que ha arrancado el curso con siete goles en nueve partidos. "A cuantos delanteros les gustaría empezar de esa manera. Lo que pasa que tratamos a los jugadores como si fuesen auténticas máquinas, que lo son, es un grandísimo jugador", elogió. "Y lo difícil que es, sobre todo, cuando un jugador llega al principio a un club, y cuando llegas a un club como el Madrid, te das cuenta de la dimensión. Yo creo que ha empezado bien y seguramente tenga que ir a mejor y veremos momentos estelares de este jugador", auguró. Para Morientes, Vinícius, Bellingham, Mbappé y Rodrygo tienen "todos un talento brutal". "Rodrygo, por ejemplo, que parece que es como el patito feo, es un pedazo de jugador, es un jugador extraordinario. Pero es que tienes a Mbappé, tienes a 'Vini', tienes a Bellingham, tienes a Valverde, que lo está haciendo muy bien", enumeró. "El Real Madrid es brutal, y después los chicos que vienen por detrás, tanto Endrick como Arda Güler, el propio Brahim... El Madrid tiene muchísimas alternativas y todos sus jugadores son muy talentosos. Entonces, si falta, por ejemplo, Mbappé, estoy convencido que el Atlético puede decir, 'joder, sí, vale, venga, qué bien', pero el que salga no va a ser cualquiera. En eso puede estar tranquilo el Madrid", celebró. Morientes, ex delantero del Real Madrid, resaltó el "ímpetu" y "las ganas de demostrar" de Endrick a sus 18 años. "Es un chico temperamental en muchas de sus acciones, con mucha personalidad", dijo sobre la acción con el defensor del Alavés. "Un tío que tiene 18 años y sale 5-10 minutos y en una contra van 5 contra 2 y es capaz de pegarle de 30 metros, eso no está al alcance de todos. Ya te das cuenta un poco por qué se ficha a este tipo de jugadores. Por experiencia propia, no es nada fácil saltar al Bernabéu y tener la tranquilidad de poder hacer lo que haces habitualmente", halagó. Morientes es icono en el EA Sports FC 25, y ya está "acostumbrado" a verse en el videojuego. "Al principio me chocaba mucho, cuando salía en el FIFA 99, por ejemplo, que era portada, en el 2005 también. Ahora es mucho más normal que entonces. Pero ahora es más especial, porque yo ya no juego al fútbol, tengo hijos, alrededor de mí tengo mucha gente joven, hijos de mis amigos. Me gusta mucho estar en el juego, ser protagonista en ese sentido", confesó. "De hecho, es curioso, porque antes cuando yo jugaba, pasabas por un colegio y los niños te conocían por ser jugador del Real Madrid, de la selección, del Liverpool. Ahora, cuando dicen, Morientes: 'te tengo en el FIFA'. Estamos hablando del mejor juego de fútbol, y es brutal lo que están haciendo, para mí es un orgullo muy grande", reveló. Finalmente, Morientes reveló que su "debilidad desde que era pequeñito" siempre fue Michael Laudrup. "Fue mi ídolo desde pequeño. Yo veo a Laudrup y todavía me pongo nervioso, pero es por mi infancia, porque es que yo lo tuve idolatrado en un momento. Laudrup era mi ídolo, en mi habitación siempre había una foto de Laudrup y me acompañó hasta que fui al Real Madrid con 21 años", concluyó.

