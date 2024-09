Gigi Hadid y Moses Sumnye, embajadores de la fiesta de Rabanne por el lanzamiento de sus nuevas fragancias

Septiembre marca el punto de partido de muchos sueños, deseos y objetivos personales que nos marcamos... pero también es un mes de novedades. Este jueves, 26 de septiembre, Rabanne organizó por todo lo alto el lanzamiento internacional de las nuevas fragancias: Million Gold & Million Gold for her. Más elegante y audaz, Million Gold evoca la energía extática que embriaga el oro con una fragancia amaderada ultrasensual y adictiva, que combina mandarina fresca, madera de cedro vibrante y sándalo hechizante. Por otro lado, Million Gold for her, irradia esa energía que te lleva a lo más alto con un aroma embriagadoramente sensual, que combina frescas flores blancas, una rosa chispeante y un adictivo almizcle mineral. Estas fragancias marcan un momento crucial en los cincuenta y ocho años de historia de Rabanne y, para ello, se organizó una fiesta que contó con la presencia de personajes de la talla de Gigi Hadid, Moses Sumney, Adriana Lima, Ice Spice, Amy Jackson, Ed Westwick, Mert Alas, Caro Daur, Landon Barker, Dylan Sprouse, Barbara Palvin Wisdom Kaye, Meredith Duxbury, Gaia Gozzi, Jacob Rott, Chase Hudson o Marina Ruy Barbosa entre otros. ¡Y no solo eso! Gigi Hadid y Moses Sumney -embajadores mundiales de Rabanne- fueron los maravillosos anfitriones de la fiesta y, cómo no podía ser de otra manera, el centro de atención durante el desfile de moda dirigido por Kiddy Smile.

