El PP acusa al Gobierno de "no estar a la altura de lo que merece el pueblo venezolano"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha trasladado este sábado "el apoyo y la admiración" de la formación en su lucha por una Venezuela libre y democrática. Además, ha afirmado que "no estamos contentos con el papel que en este proceso ha jugado el Gobierno de España": "No ha estado a la altura de lo que merece el pueblo venezolano", ha lamentado. Navarro, que ha intervenido durante la movilización celebrada en Málaga por la libertad de Venezuela, ha valorado la acogida de los malagueños a los casi 15.000 venezolanos que residen en la provincia: "Somos país hermano y compartimos vuestro dolor y vuestra lucha, porque a nosotros también nos costó conseguir una democracia plena". "Años después de alcanzar la democracia vivimos bajo el yugo del terror hasta derrocar la amenaza terrorista de quienes mataban y amenazaban a representantes públicos, políticos y de la judicatura, y eso marcó a diferentes generaciones", ha manifestado la dirigente 'popular', quien ha subrayado que "lo superamos bajo la unidad y el paraguas de esa Constitución de 1978 que brinda libertad e igualdad a todos los españoles". En esta línea, ha destacado que "empatizamos con vosotros y estamos a vuestro lado en estos duros momentos porque sois un ejemplo, como todos esos españoles que lucharon y que conquistaron derechos para que hoy disfrutemos de una España plena". Navarro ha insistido entonces en que "no todos los partidos somos iguales y, junto a la mayor parte de los españoles, de los demócratas y de los malagueños, desde el PP también estamos con vosotros y trabajaremos a vuestro lado para que llegue el día en el que logremos una Venezuela libre y democrática". Por último, la presidenta provincial ha animado al pueblo de Venezuela a "no cejar en vuestra justa lucha; en denunciar donde haga falta todo lo que no vaya a favor de esa libertad que aspiráis tener", incidiendo en que "estaremos a vuestro lado, como hoy, dando testimonio del apoyo que os brindan los malagueños y los españoles".

