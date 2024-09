(Crónica) Real Sociedad y Getafe se dan una alegría a costa de Valencia y Alavés

La Real Sociedad y el Getafe sumaron tres puntos importantes para alegrar su mal inicio de temporada a costa del Valencia (3-0) y del Deportivo Alavés (2-0), mientras que Rayo Vallecano y Leganés empataron (1-1) en la octava jornada de LaLiga EA Sports. Con sólo un triunfo hasta este sábado, los de San Sebastián necesitaban la victoria como el comer ante un Valencia en más urgencia si cabe. Los de Imanol Alguacil dominaron y generaron ocasiones como para irse cómodos al descanso, pero sólo Take Kubo vio puerta para los locales a los ocho minutos. Lo mejor para el equipo 'che' fue el resultado y, de manera lógica, los de Rubén Baraja mejoraron tras el descanso. Remiro, meta de la Real, tuvo que entrar en acción con un paradón a Pepelu. Alguacil miró al banquillo viendo el cambio de tendencia. Turrientes y Oskarsson fueron los elegidos y ambos rondaron el gol. Mamardashvili empezó a salvar a un Valencia que perdió de vista la meta rival y la Real sentenció en una gran contra, que empezó con mucha calidad Sergio Gómez, continuó Brais Méndez y finalizó Oskarsson (2-0). Así llegó la alegría a Anoeta, por partida doble para el islandés, que terminó con doblete, y los ocho puntos, por los cinco con los que se queda un Valencia en zona de descenso. Igualmente, el Getafe celebró a lo grande con su afición. La sesión matinal en el Coliseum la desniveló Arambarri de falta directa, con ayuda de la barrera, en el minuto 42. La necesidad y la condición de local llevaron al Getafe a presionar fuerte y arriba de inicio, con una gran ocasión de Uche al limbo y llegadas que Bertug no supo ejecutar. El Alavés igualó la intensidad y el partido se fue trabando hasta que el uruguayo azulón firmó el 1-0. En el largo descuento, los de José Bordalás se llevaron el susto de un penalti por mano de Uche, tras un disparo rebotado de Stoichkov, que el VAR ayudó a anular. El Alavés salió mucho mejor del vestuario y, justo cuando Luis García Plaza metió los cambios, llegó el 2-0 local. La mano de Toni Martínez sí fue de penalti para el árbitro y Luis Milla puso a tiro de los azulones la primera victoria de la temporada. El Alavés, en su peor partido del curso, sólo evitó salir goleado gracias a Sivera. DERBI CON EMPATE EN VALLECAS Además, en el derbi madrileño entre Rayo y Leganés hubo reparto de puntos. Un regalo de Roberto López en zona peligrosa sirvió el robo de balón con el que Camello se plantó delante del portero para hacer el 0-1 a los ocho minutos. La presión del Rayo y los problemas en la salida del 'Lega' dieron renta a los locales, que pasaron a esperar en su campo después, sin dejar un hueco a los 'pepineros'. Los visitantes no encontraron el camino a la meta rival, les faltó ritmo para sacar a los centrales de su sitio y dar facilidades a un Haller bien vigilado. Fue un error de nuevo, este de De Frutos, lo que dio la mejor ocasión al Leganés, un disparo de Altamira tras recuperar la pelota al borde del área que se fue por poco. Tras el descanso creció el Rayo de la mano de un James Rodríguez que alimentó el debate sobre sus minutos sobre el césped. El colombiano rozó el gol, igual que Unai López, pero Dmitrovic sujetó a los visitantes. El Leganés demostró personalidad para no irse del partido y, en una jugada de Rosier, llegó el 1-1 de Juan Cruz. Tanto Batalla como Dmitrovic evitaron que se vieran más goles en Vallecas, saliendo los de la franja con 10 puntos y 7 los del sur de Madrid.

