Beirut prepara la evacuación de los hospitales en los suburbios del sur de Beirut ante los ataques israelíes

Beirut, 28 sep (EFE).- Las autoridades libanesas se preparan para evacuar los hospitales ubicados en los suburbios meridionales de Beirut tras la intensa oleada de bombardeos israelíes que esta madrugada alcanzaron diversas áreas de la zona, provocando nuevos desplazamientos internos.

El Ministerio de Salud Pública, que aún no ha ofrecido una cifra de víctimas en estos últimos ataques de la madrugada, llamó a "los hospitales en Beirut, Monte Líbano y zonas no afectadas por la agresión israelí" a que dejen de atender casos no urgentes al menos hasta finales de la próxima semana.

"Es para permitir la recepción de pacientes de los hospitales de los suburbios sur de Beirut, que serán evacuados debido a los desarrollos de la agresión", anunció el departamento gubernamental en un comunicado.

"El Ministerio también llama a los hospitales y centros sanitarios a prepararse para proporcionar atención a los pacientes desplazados de noche desde los suburbios, ya que se espera que sus responsabilidades y tarea aumenten con la subida en el número (de desplazados)", agrega la nota.

Israel bombardeó de madrugada numerosos puntos de dicho extrarradio capitalino, conocido como el Dahye y un importante bastión de la formación chií Hizbulá.

El Ejército israelí aseguró que entre sus objetivos estuvo armamento de Hizbulá almacenado bajo inmuebles residenciales, un extremo que el movimiento libanés ha negado en un escueto comunicado.

La campaña de ataques cerca de la capital comenzó horas después de que otro bombardeo de intensidad sin precedentes provocara el derrumbe de varios edificios en el Dahye con la supuesta intención de matar al líder de Hizbulá, Hasán Nasrala, cuyo paradero se desconoce todavía.