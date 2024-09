Bárbara Rey reaparece ante las cámaras y deja claro que no entiende cómo ha sucedido esto

Después de meses viviendo en una falsa tranquilidad, Ángel Cristo Jr. ha vuelto a hacer de las suyas: esta semana nos enterábamos de que ha vendido a una revista holandesa unas fotografías de su madre y el Rey Juan Carlos I en actitud cariñosa. Un ataque a su madre que nadie esperaba, ni siquiera ella misma, que ya ha anunciado medidas legales contra él y contra todo aquel que difunta esas imágenes que, según ha confesado, le fueron sustraídas y pertenecen a su ámbito privado. Este viernes, la vedette se ha dejado ver ante las cámaras y, visiblemente afectada por todo lo que está sucediendo, le ha dejado claro a la reportera que no tiene nada más que decir: "Sabes que te aprecio muchísimo, voy huyendo de vosotros porque no voy a hablar de nada". La madre de Sofía Cristo aseguraba que "no voy a decir ni media palabra", pero que "no puedo entender cómo no han parado esto, aquí hay mucho mar de fondo", dejando entrever que la comercialización que ha hecho su hijo de este material puede conllevar que salgan a la luz otros temas de los que nunca se habría hablado.

