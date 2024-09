Xosé Fortes publica 'En la piel de los héroes' sobre la Unión Militar Democrática: "Sin memoria no somos nadie"

El coronel e historiador Xavier Fortes ha querido recordar cómo se fundó la Unión Militar Democrática (UMD), organización que trató de democratizar el Ejército franquista hace 50 años y por cuya fundación fue encarcelado junto a otros miembros. Estos son algunos de los hechos que recoge en su nueva novela, 'En la piel de los héroes' (Tusquets Editores), donde relata cómo era "aquella España" y por qué se arriesgaron de aquella manera. "Las batallas hay que ganarlas en dos sitios: en el campo de batalla y en la memoria", ha recalcado en declaraciones a Europa Press, por lo que ha insistido en la importancia de recordar "cómo fueron aquellos años" y cómo pueden hacer ver el futuro "de otra manera" a la sociedad. En este sentido, preguntado sobre el actual debate en torno a la memoria histórica, Fortes ha indicado que piensa "bien" de lo que ha hecho el Gobierno y "mal" sobre la "contramemoria" impulsada desde el Partido Popular y Vox en algunas autonomías. "O sea, que me parece absurdo. La memoria nos construye. Sin memoria no somos nadie. Un hombre que pierda la memoria no es nadie", ha insistido el autor, que ha defendido que, en "en los momentos difíciles", hay que estar del lado correcto de la historia "aunque se pierda". Fortes ha añadido que él hace "esfuerzos de memoria continuos", como quedó reflejado en la novela 'A rienda suelta', de 2019, en la que recordaba su infancia y adolescencia en una aldea gallega. Ahora, su nueva novela está ambientada en los comienzos de los años setenta, cuando una reducida minoría de oficiales, entre los que se encontraba el entonces capitán de infantería Xosé Fortes, desafió a sus superiores con la fundación, en septiembre de 1974, de la Unión Militar Democrática (UMD). El libro narra la historia de cómo este grupo de militares, alentados por el triunfo, meses antes, de la Revolución de los Claveles en Portugal, arriesgaron su carrera y su libertad para introducir los ideales democráticos en las fuerzas armadas y defender los principios de la soberanía popular. Sin embargo, fueron denunciados, detenidos y condenados por inducción a la rebelión en 1975. Sobre los motivos que provocaron su encarcelamiento, Fortes ha denunciado que se trató de un juicio "improcedente" pero con la condena que le impusieron a él y a otros miembros de la UMD, "algunos" militares creyeron que eran unos golpistas. "Todo lo contrario", ha subrayado. En cualquier caso, el militar fue expulsado del Ejército. En 1987, reingresó con la graduación de coronel. Al rememorar aquellos años, ha denunciado que el "franquismo era machismo en estado puro" y ha rememorado cómo él tuvo que hacer un poder para que su esposa pudiera manejar la cuenta, vender o comprar, cambiar los niños de colegio, etc. "Yo estaba casado con una mujer que no era nadie jurídicamente, legalmente", ha lamentado. A su juicio, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es uno de los objetivos que deberían "ocupar un lugar preferente" en "el núcleo duro de los políticos y militares de hoy" ya que el feminismo es "un tema de derechos humanos". Por ello, ha expresado su preocupación por la postura de los jóvenes sobre esta cuestión, al considerar que "parece que sí vuelven a las andadas".

